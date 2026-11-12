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イングランドはハリー・ケインが代表最多出場記録を更新した一戦で、クロアチアを下した。ウェンブリーでトーマス・トゥヘル監督率いるチームが2-1で勝利。スペインはチェコに2-0で勝ち、世界王者としてネーションズリーグのグループC首位を維持した。イングランドが勝ち点3差で追っている。

イングランド対クロアチア 2-1

ウェンブリーでの試合に先立ち、ハリー・ケインが祝福を受けた。先ごろバロンドールを受賞したケインは、木曜夜に代表通算126試合目に出場し、イングランド代表の歴代最多出場選手となった。

立ち上がりはアウェーチームが優勢だったが、イングランドは24分に先制した。ヨシュコ・グヴァルディオルがサイドからのクロスをうまく処理できず、モーガン・ロジャーズが押し込んだ。

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クロアチアのコーナーキックで、ジャレル・クアンサーはボールをジョーダン・ピックフォードに戻そうとしたが、勢いが弱く、ピーター・スチッチに至近距離から押し込まれた。1-1となった。

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しかし、同点のスコアは長く続かなかった。1-1となった直後、反対側のコーナーキックでクアンサーが倒され、PKが与えられた。

ケインはいつものように失敗せず、記録達成を祝う一戦でイングランドを再びリードに導いた。スコアは2-1。終盤にはアンテ・ブディミルが二度の決定機を逃し、イングランドは難を逃れた。

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チェコ対スペイン 0-2

スペインは前半にPKで先制した。アレックス・バエナが確実に決め、0-1とした。

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後半にはスペインがリードを広げたかに見えた。ジェレミ・ピノがGKウナイ・シモンのロングボールを巧みに決めたが、オフサイドのため得点は認められなかった。

終盤、ホームチームに退場者が出た後、スペインは0-2とした。マルク・プビルがピッチの高い位置でボールを奪い、ゴール隅へ決めた。