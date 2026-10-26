ハリー・ケインが2026年のバロンドールを獲得

ハリー・ケインが2026年のバロンドールを受賞した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、月曜夜に行われた権威ある賞の第70回授賞式で最優秀選手に選ばれ、キリアン・エンバペやラミン・ヤマルとの争いを制した。

今年の授賞式がロンドンで開催されたことは、ケインの受賞に特別な意味を添える。イングランドの首都は彼の生まれ故郷であり、プロサッカー選手としてのキャリアを始めた街でもある。

ケインは授賞式を前に、長く最有力候補と目されていた。イングランド代表のエースストライカーは月曜午後、家族とバイエルン・ミュンヘンの大勢の関係者とともにロンドン入りした。華やかな授賞式には、ヘルベルト・ハイナー会長、クリストフ・ドレーゼン最高経営責任者、チームメートのマイケル・オリーズらも出席した。

ケインはロンドン・パラディウムでの式典で、これに先立っても賞を受けていた。年間最優秀ストライカーに選ばれてゲルト・ミュラー賞を受賞し、さらにバロンドールという最も重要な個人賞を手にした。

ヤマルもバロンドールの有力候補の一人だったが、バルセロナのスターは最終的に別の賞を受賞した。21歳未満の最優秀選手に贈られるコパ・トロフィーを、3年連続で獲得した。

しかしヤマル自身は、チームメートのパウ・クバルシのほうが受賞にふさわしいと考えていた。「この賞は彼が受け取るべきだった。信じられないほど高いレベルでプレーしているからね。彼こそ、このトロフィーにふさわしかった」とヤマルは語った。

ロンドンでの授賞式では、ルイス・デ・ラ・フエンテ代表監督とGKウナイ・シモンもスペイン勢の受賞者となった。スペイン代表をワールドカップ優勝に導いたデ・ラ・フエンテは年間最優秀監督に選ばれ、シモンは年間最優秀GK賞を受賞した。年間最優秀チーム賞はパリ・サンジェルマンに贈られた。

女子部門では、バルセロナにとって実り多い夜となった。アレクシア・プテジャスが自身3度目の女子バロンドールを受賞し、チームメートのビッキー・ロペスは最優秀若手選手に贈られるコパ・トロフィーを手にした。さらに、カタ・コルが年間最優秀GK、バルセロナのペレ・ロメウ監督が年間最優秀監督に選ばれ、カタルーニャの名門は女子の年間最優秀クラブにも輝いた。