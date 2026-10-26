ハリー・ケインが2026年のバロンドールを受賞した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは月曜夜、70回目を迎えた権威ある選考で最優秀選手に選ばれ、キリアン・エンバペやラミン・ヤマルとの争いを制した。

今年の授賞式がロンドンで開催されたことは、ケインの受賞に特別な意味を添えた。イングランドの首都は彼の出生地であるだけでなく、プロサッカー選手としてのキャリアを始めた街でもある。

ケインは授賞式を前に、長らく最有力候補と目されていた。イングランド人ストライカーは月曜午後、家族やバイエルン・ミュンヘンの大規模な代表団とともにロンドン入りした。会長のヘルベルト・ハイナー、最高経営責任者のクリストフ・ドレーゼン、チームメートのマイケル・オリーズらが式典に出席した。

ケインは同日夜、ザ・ロンドン・パラディウムで行われた式典ですでに賞を手にしていた。年間最優秀アタッカーに選ばれ、ゲルト・ミュラー賞を受賞。さらにバロンドールを獲得し、最も重要な個人賞を加えた。

ヤマルもバロンドールの有力候補だったが、最終的にバルセロナのスターが手にしたのは別の賞だった。ヤマルは21歳未満の最優秀選手に贈られるコパ・トロフィーを3年連続で受賞した。

興味深いことに、ヤマル自身はチームメートのパウ・クバルシの方が受賞にふさわしいと考えていた。「この賞は彼が受け取るべきだった。信じられないほど高いレベルでプレーしている。彼はこのトロフィーにふさわしかった」とヤマルは語った。

ロンドンでの授賞式では、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督とGKウナイ・シモンもスペイン勢の受賞に貢献した。スペインをワールドカップ優勝に導いたデ・ラ・フエンテは年間最優秀監督に選ばれ、シモンは年間最優秀GK賞を受賞。年間最優秀チーム賞はパリ・サンジェルマンに贈られた。

女子部門では、バルセロナにとって実り多い夜となった。アレクシア・プテジャスが自身3度目の女子バロンドールを受賞し、チームメートのビッキー・ロペスは最優秀若手選手に贈られるコパ・トロフィーを手にした。さらに、カタ・コルが年間最優秀GKに選ばれ、年間最優秀監督賞はバルセロナのペレ・ロメウ監督が受賞。カタルーニャの名門は女子の年間最優秀クラブにも選ばれた。