バイエルン・ミュンヘンはアウェーでのSVエルヴァースベルク戦に2-1で勝利した。ドイツのレコードマイスターは昇格組に大いに苦しめられたが、最終的には白星を手にした。決勝点を挙げたハリー・ケインは、これでバイエルンでの通算99得点目を記録した。

ゲルゼンキルヒェンでのシャルケ04戦を0-0の引き分けで終えていたバイエルンは、雪辱を果たすためにも勝利を追い求める必要があった。週半ばには、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームがチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに5-0と快勝していた。

立ち上がり、エルヴァースベルクは2度にわたってゴールに迫った。まずはキム・ミンジェが不運にもクロスのコースを変え、コンパニのチームは肝を冷やしながらも難を逃れた。さらにそのわずか数分後には、コール・キャンベルのクロスがノア・ダルヴィヒにはわずかに鋭すぎた。

それでも先制したのはバイエルンだった。サイバリが相手に仕掛けて低いクロスを入れると、ボールは誰にも触れられずに流れた。ファーサイドでレンナルト・カールがこれを押し込み、ゴールに変えた。

前半終了前、バイエルンは再び助けられた。キャンベルがエルヴァースベルクに同点ゴールをもたらしたかに見えたからだ。ヨナス・ウルビヒと1対1の場面でネットを揺らしたが、この得点はゴールに至るプレーの中でオフサイドがあったとして取り消された。

1時間が経過したところで、ホームチームは途中出場のモーリス・クラッテンマッハーによる見事なゴールで追いついた。ラッセ・ギュンターのおとりの動きによって、このウインガーはペナルティーエリア手前から足を振り抜くスペースを得た。美しいカーブシュートでウルビヒをまったく寄せつけず、ボールを遠い側のクロスバーとポストの角へ突き刺して1-1とした。

コンパニ監督はすぐさま4人替えに踏み切り、アルフォンソ・デイヴィス、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、ヨシュア・キミッヒを投入した。すると10分後、バイエルンが完璧な反応を見せる。ケインはほとんどスペースがない中でも、反転から強烈なシュートを放ち、ニア上を射抜いた。イングランド代表FWにとって、これは今季のブンデスリーガ初ゴールであると同時に、バイエルン・ミュンヘンでの通算99得点目でもあった。

今度はレコードマイスターがそのままリードを守り切ることに成功し、シャルケ戦での0-0に続く勝ち点の取りこぼしを回避した。バイエルンはこの勝利で3位に浮上し、アウクスブルクとその座を分け合っている。