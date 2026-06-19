サウジアラビアのアル・アハリに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーは、2026年W杯でまだ出場時間ゼロながら、代表戦でハットトリックを達成した。

イングランド代表は一昨日のクロアチア戦（2026年W杯グループステージ第1節）を4-2で制した。

この試合ではトニーは出場せず、ベンチに留まった。一方、正ストライカーのハリー・ケインはPKを含む2得点を挙げた。

英紙「ザ・サン」によると、イングランド代表は試合から24時間経たない木曜日、米国でスポーティング・カンザスシティと親善試合を行った。

クロアチア戦に出場しなかった選手たちのコンディション維持を目的に、トーマス・トゥヘル監督（ドイツ）は試合を敢行した。

試合は前半・後半各25分の計50分間だったが、トニーはハットトリックを達成。モーガン・ロジャースとオリー・ワトキンスも1ゴールずつ決めた。

このハットトリックは、W杯期間中のイングランド代表親善試合でトニーが記録した2度目のもの。1度目は先週、マイアミチームを6-0で破った試合だった。

イングランド代表は来週火曜のワールドカップ第2戦でガーナと対戦し、勝てば最終戦の結果に関わらずベスト32進出が決まる。