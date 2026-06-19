この夜、イングランドはクロアチアに4-2で逆転勝ち。ワールドカップ初戦を飾り、ライバルに強さを示した。

ハリー・ケインの2得点はイングランドに最高の滑り出しをもたらしたが、クロアチアもマルティン・パトゥリーナとピーター・モウゼのゴールで追いつき、前半は2－2で折り返した。

ハーフタイムにトーマス・トゥヘル監督の熱弁が選手を鼓舞。ピッチに戻ったイングランドはジュード・ベリンガムとマーカス・ラッシュフォードの2得点で試合を支配した。

ハーフタイムのロッカールームでは「良いプレーをしていたのに不用意な失点で後退した。もっと自由にプレーしよう」と話し合ったと明かした。

彼は「監督は『自由になれ。落ち着いて思い切りプレーしろ。最悪でも世界に見せるのは本来の自分たちだ』と言った」と強調した。

「負けるなら自分たちのスタイルで、と監督は言った。その言葉に従っただけだ」

後半は嵐のように攻め込み、相手はついて来れなかった。このレベルがすべての試合での基準すべきだ」と続けた。

「BAメディア」によると、ケインは「クロアチアのような強豪を相手にビッグトーナメントで初勝利を挙げた。これ以上ない最高のスタートだ。すべての選手たちに敬意を表する」と締めくくった。