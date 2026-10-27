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バルセロナの新星ラミン・ヤマルは、バロンドール史上最年少受賞という快挙にあと一歩届かず、2026年の順位ではハリー・ケイン、キリアン・エンバペに次ぐ3位に終わった。10代のヤマルは記録となる3度目のコパ・トロフィーを獲得したものの、不可解な戦略的投票によってバロンドール受賞の望みは薄れた。

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スペイン票の分裂がヤマルに痛手

ケインは月曜夜、サッカー界最高の個人賞である2026年バロンドールをエムバペを抑えて受賞した。ヤマルは3位に終わり、史上最年少受賞者になるという長年の夢はかなわなかった。

主要部門では悔しい結果となったものの、スペイン代表のヤマルが授賞式を手ぶらで去ることはなかった。史上初となる通算3度目のコパ・トロフィーを獲得し、サッカー界屈指の若手選手としての地位を確固たるものにした。

しかし、バロンドールの投票動向からは、ヤマルにとって複雑な事情が浮かび上がった。授賞式後、代表での成功が最高の個人賞を目指す上で結果的に不利に働いたことが明らかになった。

ガルシアが票の分散を説明

『レキップ』に対し、『フランス・フットボール』のヴァンサン・ガルシア編集長が投票の内情を明かした。スペインのワールドカップ優勝を受け、代表のチームメイトであるロドリが意図せずヤマルの受賞を阻む形になったとの見方を示した。

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ガルシア編集長は「ワールドカップを制したスペイン代表のロドリとラミン・ヤマルの間で、票が分かれたと思う。今回の投票では、ロドリがラミンへの票を奪ったのだろう」と説明した。

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同編集長は、スペイン代表がチーム全体として傑出していたため、有権者が一人の際立った選手を選ぶのは難しかったと指摘。さらに「スペイン勢への票はある程度分散した。何より、スペインはチームとして際立っていた。だからこそ、ある選手個人の活躍が他を明らかに上回っていたと判断するのは難しかった」と付け加えた。

首位争いは僅差の決着

スペイン勢への票が大きく割れる一方、首位争いは熾烈だった。ガルシア編集長によると、ケインとエムバペの得票差は驚くほど小さく、過去の歴史的な接戦をも上回る僅差だったという。

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「ケインとエムバペの争いは信じられないほど接戦だった」とガルシア編集長は語った。「2024年のロドリとヴィニシウスの差は41ポイントで、それだけでも僅差だったが、今回はさらに差が小さかった」

投票結果には、イングランド人ストライカーが最終的に栄冠を手にするまでの形勢の変化も表れていた。「長い間エムバペがリードしていたが、最終的にはケインがトップに立った」とガルシア編集長は認めた。「エムバペは並外れたシーズンを送った。今年のハリー・ケインとキリアン・エムバペによる首位争いは、信じられないほどの接戦だった」

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今後のバロンドール受賞を目指して

バロンドールで表彰台に立ったヤマルは、今後の受賞に目を向けることになる。2026年の受賞を阻んだ票の分散を避けるには、高いパフォーマンスを維持し、チームとしての成功の中でも個人の活躍を際立たせなければならない。

史上最多となる通算3度目のコパ・トロフィーを手にしたバルセロナのFWにとって、バロンドール獲得という究極の目標への道筋は明確だ。当面の課題は国内での好調を維持し、次の投票が始まる際に見過ごされないようにすることだ。