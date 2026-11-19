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バイエルン・ミュンヘンで得点を量産し、バロンドールを受賞したハリー・ケイン。数々の記録を塗り替えてきたイングランド代表FWがアリアンツ・アレーナの「レジェンド」になるために必要なことを、ディートマー・ハマン氏がGOALに語った。多くのゴールを挙げてきたストライカーは2029年夏まで契約を延長しており、今後その地位を手にする可能性がある。

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バイエルンでタイトル獲得の呪いを解く

ケインの 以前の契約は今季限りで満了する予定 だったため、ドイツでの4年間を経て新たな挑戦に向かうのか、疑問の声が上がっていた。バイエルンでは、広く話題になっていたタイトル獲得を阻む呪いをすでに解いている。

トッテナムではタイトルに縁がなかったケインは、主要タイトルを手にするためミュンヘンへ移籍。ブンデスリーガで2度の優勝を果たし、国内カップ戦でもタイトルを獲得した。

2025-26シーズンにクラブと代表で計73ゴールを挙げる驚異的な活躍を見せ、「世界最高の選手」に選ばれた。最も権威ある黄金のボールも、その手に渡った。

バイエルンと新契約を締結

プレミアリーグ復帰や、将来的な NFLへの競技転向 を見据えたMLS移籍が取り沙汰される中、ケインは別の夢を追うのではなく、バイエルンとの新契約に署名した。

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バイエルンでの成績は 162試合で156ゴール 。ブンデスリーガで過ごした3シーズンすべてで得点王に輝き、ヨーロッパ・ゴールデンシューも2度受賞している。

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ケインはファンの人気を集め、その活躍とチームへの貢献は無視できないものとなっている。だが、 クラブを象徴する存在と言えるのだろうか 。カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ゲルト・ミュラー、ローター・マテウス、フランツ・ベッケンバウアー、オリバー・カーンらは、すでにその地位を確立している。

ケインがバイエルンのレジェンドになるには

ケインがその輝かしい顔ぶれに名を連ねるには何が必要か 、また欧州での成功がいずれ必要になるかを問われた元バイエルンMFのハマン氏は、Lottoland Live Casinoとの提携による取材でGOALに語った。「チャンピオンズリーグで優勝しなければならないと思う。

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「もちろん、フランツ・ベッケンバウアーとカール＝ハインツ・ルンメニゲが何年も前にバロンドールを受賞しているので、彼はバイエルンで3人目の受賞者として記録に残る。人々は彼のことをずっと覚えているだろう。バイエルンの選手がクラブに在籍中にバロンドールを受賞したのは、30年か40年ぶりのことだと思うからだ。

「今後10年か20年、バロンドール受賞者がバイエルンでプレーすることはないかもしれない。人々はそのことで彼を覚えているだろう。

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「だが、バイエルンのクラブ史にレジェンドとして名を残したいなら、チャンピオンズリーグで優勝する必要があると思う。もちろん、この2年間にはそれなりのチャンスが2度あった。彼も若くなっていくわけではない。おそらく、あと1度か2度は挑戦する機会があるだろうし、達成してほしい」

バロンドール受賞後、クラブでは無得点

2026年のバロンドール授賞式は10月26日にロンドンで行われた。その夜、ケインは 最高賞を手にした 。その後、直近のUEFAネーションズリーグでもイングランド代表としてゴールを挙げ、クロアチア戦とスペイン戦でPKを成功させた。これにより、イングランド代表での通算得点を歴代最多の93に伸ばすとともに、 同代表の歴代最多出場記録も樹立した 。

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しかし、バロンドール受賞後はバイエルンで得点を挙げておらず、クラブでは異例の4試合連続無得点となっている。33歳のケインは「呪われた」のかと冗談交じりに問われたハマン氏は、こう答えた。「受賞が呪いになった選手が、これまでほかにもいたかどうかは分からないね！

「バロンドールを受賞して次の4試合で無得点に終わるのと、受賞せずに次の4試合で4度ハットトリックを達成するのなら、彼は前者を選んだだろうと思う。不調とは言わない。チャンスはあったし、何度かゴールの枠に当てたと思う。また得点するはずだ。バロンドールが彼にそれほど大きな影響を与えたとは思わない」

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バイエルンの今後の日程：国内戦と欧州戦

バイエルンは今季のブンデスリーガで9試合無敗を維持し、デア・クラシカーのライバルであるボルシア・ドルトムントと並んで首位に立っている。金曜日にはケルンをホームに迎え、次の試合に臨む。

ケインは今季のブンデスリーガで4ゴールを挙げており、ケルン戦でも得点を狙うだろう。さらに、11月25日のリーグ・アン所属リールとの チャンピオンズリーグ復帰戦 にも備えている。