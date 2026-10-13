マックス・エーベルは2024年3月からバイエルンのスポーツ担当取締役を務めている。就任後、最初の2シーズンには共通点があった。高い市場価値を持つ主力選手を翌夏に移籍金なしで失う懸念と、それを何とか防ごうとする懸命な取り組みだ。終わりの見えない交渉、駆け引きの材料となる他クラブの関心、次々と出される新たな要求、そして交渉状況に関する相次ぐ報道が続いた。
最も重要な契約交渉は、最終的にエーベルらスポーツ部門の首脳陣がまとめ上げた。ただし、いずれも多大な金銭的負担を伴った。2025年2月には、契約満了を控えていたアルフォンソ・デイヴィスが契約を延長し、ジャマル・ムシアラも新契約にサイン。3月にはヨシュア・キミッヒが続いた。一方、当初目指していたレロイ・サネとの契約延長は実現せず、サネは移籍金なしでイスタンブールのガラタサライへ移籍した。ミュンヘンでそれを悔やむ者は、言うまでもなく誰もいない。2026年2月にはダヨ・ウパメカノとの契約延長も決まった。
では、今はどうか。現在、差し迫っているのは、来夏に契約が満了するハリー・ケインとの延長交渉だけだ。複数の報道によると、先週の交渉で進展があった。ヘルベルト・ハイナー会長によれば、残るのは「細部」の調整のみだという。具体的には、肖像権や人格権の取り扱いなどだ。それが済めば、33歳の得点源は2029年まで契約を延長する。もはや問われているのは、ケインが延長するかどうかではない。いつ延長するかだ。
マヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒは2027年に現役引退か
ケインがサインすれば、来夏に契約が満了するトップチームの選手は、マヌエル・ノイアー（40歳）とスヴェン・ウルライヒ（38歳）の2人だけとなる。両ベテランGKは、その時点で現役を退く可能性が高い。将来の正GKにはヨナス・ウルビヒが想定されており、今では前倒しでの正GK交代さえ議論されている。
つまり、ケインとの契約延長が決まれば、エーベルらスポーツ部門の首脳陣に、契約延長をめぐる短期的なプレッシャーはなくなる。2028年夏の状況を見れば、中期的なプレッシャーもないことが分かる。その時点で移籍金なしで退団できるのは、サシャ・ボエと伊藤洋輝（エーベルとしては、それまでに両選手を手放しておきたいところだ）、時折売却候補にも挙がるキム・ミンジェ、そしてセルジュ・ニャブリだ。ニャブリはすでにローテーション要員に近く、その頃には33歳近くになるため、戦力としての重要性がそれほど高くなくなっている可能性が高い。
要するに、ケインとの契約延長後は、将来を担う主力選手全員が少なくとも2029年まで契約で縛られることになる。エーベルにとって、直近の2シーズンを考えればまったく慣れない、極めて余裕のある状況だ。年が替わるずっと前に、期限の迫ったクラブ内部の契約交渉をすべて終えることになる。
ハリー・ケインの次は？ バイエルンはいつミカエル・オリーズと契約を延長するのか
その後は、戦略的に早期の契約延長を進め、2028-29シーズンに厳しい状況へ陥るのを防がなければならない。現時点では、2029年に多くの重要選手の契約が満了する。ヨナス・ウルビヒ、ヨナタン・ター、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチ、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフ、ルイス・ディアス、ミカエル・オリーズ、レナート・カール、そしておそらくケインだ。
エーベルの最優先課題はオリーズとの契約延長だ。24歳のフランス人選手は2024年にバイエルンへ加入して以来、世界屈指の選手へと成長。なかでもレアル・マドリーを筆頭に、国外の強豪クラブとの関連が繰り返し報じられている。「我々はミカエルとの契約を2029年以降まで延長したい。それが我々の希望だが、第三者もいる」と、エーベルは土曜日に行われたFCアウクスブルク戦（2-2）の際に語った。「正直なところ、話し合いはまだまったく行われていない」
実際、バイエルン側に具体的な対応を急ぐ必要はまだない。オリーズの契約には現在、契約解除条項がなく、報じられている年俸1600万ユーロも、彼の実力を考えれば比較的抑えられている。契約を延長すれば、必然的に、これまでの最高年俸選手であるケインとムシアラ（ともに約2500万ユーロ）と同じ年俸帯に入ることになる。
バイエルン：選手たちの契約はいつまで？
選手
契約満了年
ハリー・ケイン
2027
マヌエル・ノイアー
2027
スヴェン・ウルライヒ
2027
伊藤洋輝
2028
キム・ミンジェ
2028
サシャ・ボエ
2028
セルジュ・ニャブリ
2028
ヨナス・ウルビヒ
2029
ヨナタン・ター
2029
コンラート・ライマー
2029
ヨシプ・スタニシッチ
2029
ヨシュア・キミッヒ
2029
アレクサンダル・パブロヴィッチ
2029
トム・ビショフ
2029
ルイス・ディアス
2029
ミカエル・オリーズ
2029
レナート・カール
2029
ダヨ・ウパメカノ
2030
アルフォンソ・デイヴィス
2030
ジャマル・ムシアラ
2030
ナサニエル・ブラウン
2031
バラ・ンディアイ
2031
イスマエル・サイバリ
2031