マックス・エーベルは2024年3月からバイエルンのスポーツ担当取締役を務めている。就任後、最初の2シーズンには共通点があった。高い市場価値を持つ主力選手を翌夏に移籍金なしで失う懸念と、それを何とか防ごうとする懸命な取り組みだ。終わりの見えない交渉、駆け引きの材料となる他クラブの関心、次々と出される新たな要求、そして交渉状況に関する相次ぐ報道が続いた。

最も重要な契約交渉は、最終的にエーベルらスポーツ部門の首脳陣がまとめ上げた。ただし、いずれも多大な金銭的負担を伴った。2025年2月には、契約満了を控えていたアルフォンソ・デイヴィスが契約を延長し、ジャマル・ムシアラも新契約にサイン。3月にはヨシュア・キミッヒが続いた。一方、当初目指していたレロイ・サネとの契約延長は実現せず、サネは移籍金なしでイスタンブールのガラタサライへ移籍した。ミュンヘンでそれを悔やむ者は、言うまでもなく誰もいない。2026年2月にはダヨ・ウパメカノとの契約延長も決まった。

では、今はどうか。現在、差し迫っているのは、来夏に契約が満了するハリー・ケインとの延長交渉だけだ。複数の報道によると、先週の交渉で進展があった。ヘルベルト・ハイナー会長によれば、残るのは「細部」の調整のみだという。具体的には、肖像権や人格権の取り扱いなどだ。それが済めば、33歳の得点源は2029年まで契約を延長する。もはや問われているのは、ケインが延長するかどうかではない。いつ延長するかだ。

マヌエル・ノイアーとスヴェン・ウルライヒは2027年に現役引退か

ケインがサインすれば、来夏に契約が満了するトップチームの選手は、マヌエル・ノイアー（40歳）とスヴェン・ウルライヒ（38歳）の2人だけとなる。両ベテランGKは、その時点で現役を退く可能性が高い。将来の正GKにはヨナス・ウルビヒが想定されており、今では前倒しでの正GK交代さえ議論されている。

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つまり、ケインとの契約延長が決まれば、エーベルらスポーツ部門の首脳陣に、契約延長をめぐる短期的なプレッシャーはなくなる。2028年夏の状況を見れば、中期的なプレッシャーもないことが分かる。その時点で移籍金なしで退団できるのは、サシャ・ボエと伊藤洋輝（エーベルとしては、それまでに両選手を手放しておきたいところだ）、時折売却候補にも挙がるキム・ミンジェ、そしてセルジュ・ニャブリだ。ニャブリはすでにローテーション要員に近く、その頃には33歳近くになるため、戦力としての重要性がそれほど高くなくなっている可能性が高い。

要するに、ケインとの契約延長後は、将来を担う主力選手全員が少なくとも2029年まで契約で縛られることになる。エーベルにとって、直近の2シーズンを考えればまったく慣れない、極めて余裕のある状況だ。年が替わるずっと前に、期限の迫ったクラブ内部の契約交渉をすべて終えることになる。

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ハリー・ケインの次は？ バイエルンはいつミカエル・オリーズと契約を延長するのか

その後は、戦略的に早期の契約延長を進め、2028-29シーズンに厳しい状況へ陥るのを防がなければならない。現時点では、2029年に多くの重要選手の契約が満了する。ヨナス・ウルビヒ、ヨナタン・ター、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチ、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフ、ルイス・ディアス、ミカエル・オリーズ、レナート・カール、そしておそらくケインだ。

エーベルの最優先課題はオリーズとの契約延長だ。24歳のフランス人選手は2024年にバイエルンへ加入して以来、世界屈指の選手へと成長。なかでもレアル・マドリーを筆頭に、国外の強豪クラブとの関連が繰り返し報じられている。「我々はミカエルとの契約を2029年以降まで延長したい。それが我々の希望だが、第三者もいる」と、エーベルは土曜日に行われたFCアウクスブルク戦（2-2）の際に語った。「正直なところ、話し合いはまだまったく行われていない」

実際、バイエルン側に具体的な対応を急ぐ必要はまだない。オリーズの契約には現在、契約解除条項がなく、報じられている年俸1600万ユーロも、彼の実力を考えれば比較的抑えられている。契約を延長すれば、必然的に、これまでの最高年俸選手であるケインとムシアラ（ともに約2500万ユーロ）と同じ年俸帯に入ることになる。

バイエルン：選手たちの契約はいつまで？