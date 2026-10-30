ハリー・ケインがイングランド勢の25年間の空白に終止符を打つ中、マイケル・オーウェンは自身の歴史的なバロンドール受賞が過小評価されていたと主張

共有 GOALをGoogleでフォロー

マイケル・オーウェンが、歴史的なバロンドール受賞にもかかわらず十分な評価を得られなかったことについて胸中を明かし、自身の偉業はイングランドで十分に認められてこなかったとの考えを示した。元リヴァプールFWのオーウェンは、今週ハリー・ケインが同賞を受賞して長年の空白に終止符を打つまで、25年近くにわたり、この権威ある賞を最後に受賞したイングランド人選手だった。

広告

オーウェン、母国で十分に評価されなかったバロンドール受賞を振り返る

元イングランド代表のオーウェンは、2001年のバロンドール受賞について、サッカー界で最も権威ある個人賞の受賞者が通常得るほどの称賛を受けなかったとの考えを示した。ストライカーとしてわずか22歳で歴史に名を刻んだが、当時の英国では、この賞に対する見方が欧州大陸での高い評価とは大きく異なっていたという。

受賞への反応について、オーウェンはイングランドでの見方と、ラ・リーガでプレーした際に感じた敬意との間に大きな隔たりがあったと語った。「バロンドールを獲ったことで、ほかの人なら受けるような評価を、私は受けていないと思う。私たちの国では、それほど重要視されてこなかった。スペインにいたときは、受賞したことで英雄だと言われた。受賞したことを心から誇りに思っている」と、『FourFourTwo』のインタビューで明かした。

2001年、世界の名選手たちを上回る

オーウェンが受賞を争った選手たちの顔ぶれは、その偉業の大きさを物語る。この年はサッカー界を代表する名選手が上位に並び、オーウェンはジネディーヌ・ジダン、ティエリ・アンリ、ラウール、リバウドを上回った。同じイングランド出身のデイヴィッド・ベッカムや、ポルトガルのスターであるルイス・フィーゴも抑えて頂点に立った。オーウェンはこの偉業について、現役時代のさなかよりも、振り返った今のほうがさらに大きな意味を感じると認めている。

かつてレアル・マドリーでプレーしたオーウェンは、投票結果の記録を今も携帯電話に保存しているという。「名前の一覧を見返すんだ。ポイントの集計表と、誰が2位、3位、4位で、その後に誰が続いたかが分かる写真を、今も携帯電話に保存している。その一覧を見ると、圧倒される。子どもの頃に望んでいたのは、それだけだった。ただサッカー選手になりたかったわけじゃない。最高のサッカー選手になりたかったんだ」と明かした。

広告 広告

変わりゆくバロンドールの存在感

オーウェンの受賞は、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのライバル関係によって、世界中から極めて大きな注目を集める時代よりも前のことだった。その後10年以上にわたり、両者はバロンドールを世界のサッカー界の中心的な話題にした。しかしオーウェンは、22歳だった当時、この栄誉の重みを十分には理解していなかったかもしれないと考えている。当時はキャリアを決定づける瞬間というより、獲得すべきトロフィーの一つとして捉えていただけだったと認めた。

「受賞した喜びは、現役時代よりも今のほうが大きい。22歳のときは、また一つトロフィーを獲った、次はもう一度獲らなければ、という感覚だった」とオーウェンは語った。

バロンドールの栄光から苦い低迷へ

かつての寵児が、あの高みに再び到達することはなかった。繰り返すハムストリングの負傷、不運、そして大失敗に終わった補強が重なり、2001-02シーズンにアーセナルに次ぐ2位となった後、リヴァプールの勢いは失われた。強さを築き上げるどころか、アンフィールドの首脳陣は悪名高い夏の移籍市場で頂点に立つ好機を逃した。ジェイミー・キャラガーは後にこう振り返っている。「エル・ハッジ・ディウフ、サリフ・ディアオ、ブルーノ・シェイルを獲得した。僕たちをさらに上へ押し上げてくれると期待された選手たちだったが、結果はまったく逆になった」