「ハリーと呼んでくれ」バイエルン・ミュンヘンのケイン、バロンドール受賞後のナイト爵位授与のうわさに反応し、「サー」の称号を巡る話を受け流す

共有 GOALをGoogleでフォロー

25年ぶりにバロンドールを受賞したイングランド人となったハリー・ケインが、ナイト爵授与の可能性をめぐって高まる憶測に言及した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、その栄誉が人生を変えるものになると認める一方、国内が熱狂に包まれる中でも冷静さを保っていると語った。

広告

ケイン、叙勲の憶測に言及

サッカー界では現在、バイエルンのエースが近く発表される新年叙勲者名簿に名を連ねる可能性が話題になっている。ロンドンで25年ぶりのイングランド人選手としてバロンドールを受賞した歴史的快挙を受け、国内ではバッキンガム宮殿を訪れる可能性をめぐって議論が巻き起こっている。栄誉ある称号だが、33歳のケインはナイト爵位を授与される可能性についても、いつもどおり地に足のついた姿勢を見せている。

チャールズ国王3世から爵位を授与される可能性を問われたケインは、その意義を認めつつ、持ち前の謙虚さを見せた。「もちろん断りません。本当にありがたく思います」とケインは『ビルト』に語った。「もし実現すれば、信じられないほど素晴らしいことで、心から誇りに思うでしょう。ただ、今はあまり舞い上がりたくありません」

このストライカーは、日常生活で正式な称号を使われることには慣れが必要だろうとも語った。「サー・ハリー・ケイン」という呼び名について、笑いながらこう話した。「響きはいいですが、みんなに『サー』と呼ばれたら、何だか変な感じがするでしょうね。だから今のところは、ハリーのままでいいです」

歴史的なバロンドール受賞を振り返る

かつてトッテナムでプレーしたケインにとって、故郷の街に戻ってバロンドールのトロフィーを受け取ったこの1週間は、目まぐるしいものだった。授賞式は、慣れ親しんだピッチ上とは勝手が違った。受賞者として自分の名前が呼ばれるまで、緊張しながら待たなければならなかった。ケインは客席で、サー・スタンリー・マシューズに続くことが本当にできるのだろうかと考え、試合とは違う種類のプレッシャーを感じていたと認めた。

広告 広告

世界中のサッカー関係者やファンからの反響は大きく、ケインにはさまざまな媒体を通じて大量のメッセージが届いた。「ええ、本当にすごい1週間でした。月曜日の夜は信じられないような時間でした！ もちろん、かなり緊張しました。サッカーの試合とはまったく違う感情でした」と明かした。

Related Topics

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

「待つ時間が長くて、もし本当に受賞したらどうなるだろうと、何度も想像していました。でも正直、本当に特別なことでした。友人や家族、ファンから、メッセージやSNSを通じて受けた応援には、圧倒されそうになりました。本当にたくさんのお祝いの言葉をいただきました！ 授賞式の後は親しい人たちと祝って、素敵な夜を過ごしました。その後はもちろん、すぐに仕事に戻りました。今もまだ、起きたことを整理しようとしているところです」

バイエルンのスター、チームメイトが作った花道に恐縮

ケインは最近、バイエルンのチームメイトが拍手で迎える花道という栄誉を受けたが、この得点力抜群のストライカーは少し気恥ずかしさを覚えたという。世界的なスターでありながら、個人に向けられる称賛には照れくささを感じることが多いと打ち明けた。DFBポカールのマクデブルク戦では、ベンチからチームの6-1の勝利を見守った。「不思議な感じです。普段、ああいうことはあまり好きではありません。ウォーミングアップに出ていったら、みんなが立って拍手をしていて。何と言うか、少し恥ずかしいくらいでした。でももちろん、すごいことだとは分かっています」と語った。

広告

イングランド代表の主将は、クラブと代表の両方でチームメイトに贈り物をするつもりだ。「時計か、それに似たものが欲しいと言っていた選手もいました。だから、バイエルンでもイングランド代表でも、みんなに何かいいものを考えないといけません。ちゃんと用意します。必ず全員に素敵なプレゼントを贈ります」と約束した。

トロフィーを携え、家族のもとへ

世界中がその競技での功績を祝福する一方、ケインが何より楽しみにしているのは、家族と過ごすひとときだ。妻のケイティさんと子どもたちはこの1週間ロンドンに残っており、まだあの象徴的なトロフィーを実際には見ていない。ケインは重い金色のトロフィーを家に持ち帰り、子どもたちに見せるのを楽しみにしている。ただ、子どもたちが手に取る際には注意が必要だとも考えている。

広告

「また会って、トロフィーを見せるのが本当に楽しみです」とケインは笑顔で語った。「きっとおもちゃにしたり、持ち上げようとしたりするでしょう。しかも、かなり重いんです！ 今回は目を離さないようにしないといけませんね」