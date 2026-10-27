「ハリーがイングランドのためにこれを勝ち取ったことを、とてもうれしく思う」バイエルン・ミュンヘン対マクデブルクのDFBポカール戦を前に、アーロン・ダンクスがケインのバロンドール受賞を称賛

共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、ハリー・ケインが個人として新たな節目を迎えたことを誇りに思うと語り、クラブと代表の双方にとっての同選手の重要性を強調した。バイエルンが今後の国内カップ戦に向けて準備を進める中、ケインが最近手にした栄誉はチームに明るい材料をもたらしている。

広告

バイエルン、ケインの歴史的快挙を祝福

バイエルンが次のDFBポカールでの一戦に備える中、ゼーベナー・シュトラーセは選手個人への大きな栄誉に沸いている。ダンクスは公の場でケインの先日のバロンドール受賞を祝福し、この権威ある賞がチームの士気に与える影響に言及した。イングランド代表の主将はバイエルン州に来て以来、目覚ましい活躍を続けており、今回の栄誉も世界最高のセンターフォワードとしての地位を裏付けるものとなった。

ダンクスは、この誇りがクラブだけにとどまらず、イングランド代表にとっても意義があると強調した。「受賞を強く確信していたとは言えません。トップ選手たちと競わなければなりませんでしたし、差はごくわずかでした。私たちは彼と緊密に仕事をしており、彼がどれほど努力しているかを見ています。本当にうれしく思います。私もイングランド人なので、完全に公平な立場とは言えません。ただ、彼が毎日どれほど懸命に取り組んでいるかを見ています。彼にとっても、クラブにとってもうれしいことですし、クラブが何を大切にしているかを示すものでもあります。とても誇らしく思います。ハリーがイングランドの選手としてマイケル・オーウェン以来初めてこの賞を受賞したことも、非常にうれしいです。彼は戻ってきたら、いつも通りプロフェッショナルかつ謙虚に取り組み続けるでしょう」と語った。

栄光に安住しないケイン

ダンクスはケインのたゆまぬ努力と揺るぎない精神面の規律を強調し、同FWが常にさらなる成長へと力を注いでいると指摘した。ケインは過去の試合や功績にとらわれず、高い集中力を保ち、地に足をつけて次の目標へ向かい続けている。

「ハリーは今、次のゴール、次のパフォーマンス、次の試合に完全に集中するはずです。すぐにまた、あのプロフェッショナルな姿勢に戻るでしょう」とダンクスは述べた。「ハリーの発言は、すべての若い選手にとって素晴らしいものでした。特定の誰かに向けたものではありません。彼は万全の準備をするために、並外れた努力をしています。その成功がすべてを物語っています。数年前、多くの人が彼は何も勝ち取れないと言っていました。今、彼はそうしたものを手にし始めています。成功そのものが答えになっているのです」

広告 広告

バロンドール受賞の歓喜の中でも地に足をつけて

ハリーの歴史的なバロンドール受賞の喜びはロッカールームにも広がっているが、ダンクスはチームを浮足立たせまいとしている。華やかな授賞式後の高揚感について問われた監督は、個人の栄光とトップレベルのサッカーで続く厳しい戦いとの対照を強調し、ここ数週間にチームが経験した感情の起伏を振り返った。

Related Topics

「人生には両極端な出来事があります。昨日ハリーが味わった大きな喜びもあれば、私たちがここ数週間で経験したこともあります。最も大切なのは人だと認識することが重要です。指導者として、選手の力を最大限に引き出す方法を理解しなければなりません。困難に直面したときは、チームの結束を信じる必要があります。それが私たちをさらに強くしてくれるでしょう」と語った。

マクデブルクへの敬意

ケインを祝うムードの中でも、ダンクスはチームが国内カップ戦の目前の一戦に完全に集中していると強調した。コーチングスタッフは2部の相手を徹底的に分析しており、最近の戦いぶりから、ブンデスリーガ首位のバイエルンが集中を欠けば大いに苦しめられる可能性があると警戒している。ダンクスは相手への敬意が不可欠だと強調し、マクデブルクが現在、ブンデスリーガ2部で好調を維持していると指摘した。

広告

「優れたチームで、優れた監督、良いアイデア、しっかりした原則があります。調子も良く、シーズンのスタートも好調です。彼らにとっては大きな一戦です。私たちの力を示すには、最近見せてきたのと同じ熱量で臨む必要があります」とダンクスは語った。