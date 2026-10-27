「ハリーがイングランドのためにこれを勝ち取ったことをとてもうれしく思う」アーロン・ダンクス、バイエルン・ミュンヘンとマクデブルクのDFBポカールでの対戦を前に、ケインのバロンドール受賞を称賛

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バイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、ハリー・ケインが個人として新たな節目を迎えたことを誇りに思うと語り、クラブと代表の双方にとっての同選手の重要性を強調した。バイエルンが今後の国内カップ戦に向けて準備を進める中、ケインが最近手にした栄誉がチームに明るい材料をもたらしている。

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バイエルン、ケインの歴史的快挙を祝福

バイエルンが次のDFBポカールでの一戦に備える中、ゼーベナー通りは選手個人の栄誉を受けて明るい雰囲気に包まれている。ダンクスはこの機会に、ケインの直近のバロンドール受賞を公に祝福した。また、この名誉ある賞がチームの士気に与える影響にも言及した。イングランド代表主将はバイエルン州に来て以来、目覚ましい活躍を続けており、今回の受賞は世界最高のセンターフォワードとしての地位を裏付けるものとなった。

ダンクスは、この誇りがクラブだけにとどまらず、イングランド代表にとっても大きな意味を持つと強調した。「受賞を強く確信していたとは言えない。トップ選手たちを相手に競わなければならなかったし、差はごくわずかだった。私たちは彼と密に仕事をしており、どれほど努力しているかを見ている。彼のために本当にうれしく思う。私もイングランド人なので、完全に公平な立場ではない。だが、彼が毎日どれほど懸命に取り組んでいるかを見ている。彼のためにも、クラブのためにもうれしい。これはクラブが何を体現しているかを示している。とても誇らしい。マイケル・オーウェン以来、イングランドから初めてこの賞を受賞したのがハリーであることも、とてもうれしい。彼は戻ってきたら、いつも通りプロフェッショナルで謙虚な姿勢で取り組み続けるだろう」と語った。

ケイン、栄誉に甘んじることなく前進へ

ダンクスは、ケインのたゆまぬ努力と揺るぎない精神的規律を強調し、このFWが常に成長へと力を注いでいると指摘した。ケインは過去の試合や実績にとらわれず、高い集中力を保ち、地に足をつけて次を見据え続けている。

ダンクスは「ハリーはもう次のゴール、次のパフォーマンス、次の試合に全力で集中するはずだ。すぐに、あのプロフェッショナルな姿勢に戻るだろう」と述べた。「ハリーの発言は、すべての若い選手にとって素晴らしいものだった。特定の誰かに向けた言葉ではない。彼は万全の準備をするために、信じられないほど努力している。その成功が何よりの証拠だ。数年前、多くの人は彼が何も勝ち取れないと言っていた。今、そうした栄誉が彼のもとに届いている。彼は結果で示している」

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バロンドール受賞の歓喜の中でも冷静さを保つ

ハリーの歴史的なバロンドール受賞の喜びはロッカールームにも広がっているが、ダンクスはチームに冷静さを保たせようとしている。華やかな授賞式後の高揚感について問われた監督は、個人の栄光とトップリーグで続く厳しい戦いとの鮮明な対比を強調し、チームがここ数週間で経験した感情の起伏を振り返った。

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「人生には両極端の出来事があると分かる。昨日ハリーが味わった計り知れない喜びと、この数週間に私たちが経験した出来事だ。最も大切なのは人だと認識することが重要だ。監督として、選手の力を最大限に引き出す方法を理解しなければならない。困難に直面したときは、チームの結束を信じる必要がある。それが私たちをさらに強くする」と語った。

マクデブルクとの一戦に敬意

ケインを祝福する一方で、ダンクスはチームが国内カップ戦の目の前の一戦に完全に集中していると強調した。コーチ陣は2部の相手を徹底的に分析しており、ブンデスリーガ首位のチームが集中を欠けば、相手の最近のパフォーマンスから見て大きな苦戦を強いられかねないと警戒している。ダンクスは相手を敬う必要性を強調し、マクデブルクが現在、ブンデスリーガ2部で好結果を重ねていると指摘した。

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ダンクスは「良い監督がいて、良いアイデアと確かな原則を持つ良いチームだ。好調で、シーズンのスタートも良かった。彼らにとっては大きな一戦だ。私たちに何ができるかを示すには、最近の試合で見せてきたエネルギーに匹敵するものが必要になる」と述べた。