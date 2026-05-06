ハリド・ブラールーズは確信し、チャンピオンズリーグ優勝チームを予想した。

ハリド・ブラールーズ氏は、パリ・サンジェルマンが5月30日のチャンピオンズリーグ決勝で優勝すると確信している。Ziggo Sportのアナリストである同氏は、火曜日に決勝進出を決めたアーセナルよりパリ・サンジェルマンを圧倒的に評価している。

PSGは水曜、バイエルンと1-1で引き分けたが、第1戦の5-4勝利で決勝進出を決めた。アーセナルは火曜、アトレティコを1-0で下し、スペインでの第1戦1-1を引き分けに終えた。

昨季のCL準決勝でもPSGはアーセナルを相手に第1戦を0-1、第2戦を2-1で制している。

「アーセナルにPSGを倒すチャンスはない」とブラーズは断言する。「ロンドンでの準決勝で、アーセナルはPSGの流動的な動きに対応できなかった。」

ボールに絡み、縦に速く攻めるPSGのスタイルにアーセナルは苦戦していた。今季CLで6失点しかしていない事実についても「メンバーは同じだから」と重視しない。

「PSGが勝つと思う」。同僚のアナリスト、ユーリ・ムルダーは少し慎重だ。「PSGは良いチームだが、こういう試合は1-0になることが多い。予測は難しい」。

「だが、バイエルンよりアーセナル相手に苦戦するとは考えにくい。アーセナルは手強く、セットプレーも脅威だ。」

さらに長期離脱から復帰したマルティン・オデガーデもいる。彼は今より状態が良く、重要な選手だ」と昇格組シャルケ04のテクニカルディレクターは語った。