ハリド・ブラールーズは、選手時代に「カニバル」というあだ名に悩んでいたと、コカ・コーラとFCアフキッケンが制作する番組『The Skybox』で語った。元DFはドイツメディアに使用中止を要請したが、聞き入れられなかった。

彼は現役時代、タフな守備で知られ、ドイツのハンブルガーSV時代にビルト紙が「デア・カニバル」と呼んだことでそのあだ名が広まった。

彼はこのあだ名を快く思っていなかった。子供たちの手本でありたいと考えており、攻撃性を強調する呼び名に抵抗があったからだ。

「子どもたちに『ブラーロウズのようなディフェンダーになりたい』と思ってもらえる存在になりたかった」と、2004年から2006年までHSVでプレーしたマースルイゼ出身の選手は語る。

「子どもたちが家に帰って『ママ、カニバルになりたい』とは言えない」と訴えた。 そこでブーラはドイツのメディアに直接「あだ名を辞めてほしい」と要請した。

彼は子供たちのロールモデルであり、「カニバル」と呼ばれるのは望まないと主張したが、ドイツメディアは「それはやらない」と取り合わなかった。

結局、ブーラールーズはこの件を放置することにした。「本物のキラーたちだ」――オランダ代表として35試合に出場した彼は、ドイツのサッカーメディアをそう表現した。