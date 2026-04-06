カリド・ブラールーズとテオ・ヤンセンは、Ziggo Sportの番組『Rondo』で、フェイエノールトのレベルに再び衝撃を受けたと語った。FCヴォレンダム戦（0-0）におけるロッテルダムのプレーは極めて失望させるものであり、その主な原因はロビン・ファン・ペルシー監督にあるというのが彼らの見解だ。

「あそこはもうしばらく調子が良くない。怪我の面でも、すべてがちょっとうまくいっていない… 僕はまたピッチ上の選手たちの質を見ているんだけど、テンステットを見ると… あれは確かに印象的な瞬間だった」と、83分にこのストライカーが放ったシュートを例に挙げたブラーロウズは語った。そのシュートはゴールの上を大きく越えていった。

「もし僕がストライカーとしてベンチに座っていたら、すごくやる気満々になるだろう。自由にシュートを打てるチャンスが巡ってきたら、少なくともゴール枠内に狙うはずだ。でも、こんなのはアマチュアでよく見かける光景だ！」

「日曜日の試合で、誰かが夜更かしして、ただボールに当てようとしているだけ、という場面で見かけるようなものだ」と、テンステットは酷評された。デ・トレッファースのヘッドコーチ、ヤンセンもこれを認める。「ああ、アマチュアの試合では時々見かけるね」

「高額で獲得したストライカーなら、少なくともゴール方向へはボールを飛ばすことを期待してもいいはずだ」と、ブラーロズが再び口を挟む。「せめてキーパーにミスを犯すチャンスくらいは与えてほしい。これはただシュートを打つためだけの、統計のためのシュートだ。」

「スリティのあのヘディングも同じだ。あれは単に質が足りないだけだ。練習して、パターンを叩き込むことはできるが、ペナルティエリアに入って、足元にボールが来た時……こここそ、選手自身が本当に改善すべき点だ。」

ヤンセンは、ブーラールーズがフェイエノールトの選手たちを過度に非難していると考えている。「ヴァン・ペルシーと彼のスタッフは、単に多くの誤った判断を下してきたと思う。その結果、今やチームには全く自信がなくなっている。サッカーにおいても、守備においてもだ。ただシーズンが終わるのを願うばかりだ。フェイエノールトでは、本当に日数を数えているような状態だ。」