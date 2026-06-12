ポルトガルの新聞「アポロ」によると、2026年ワールドカップのグループステージ中、クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは巨大スポーツパークを拠点とする。

チームはフロリダ州ウェストパームビーチに滞在し、蒸し暑い気候が予想される。

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代表チームはここ数日、体感温度45度の中で合宿を行っている。

『アブーラ』紙は、これを「ロベルト・マルティネス監督率いるチームが順応する上で最初の試練となるだろう」と報じた。初日のトレーニングは6月13日、現地時間18時45分（リスボン時間23時45分）に始まる予定だ。 練習は公開され、現地ポルトガル人コミュニティから約200人の来場が見込まれる。

なお、宿舎の近くにはワニが生息しているという。

合宿地は美しい湖のそばで、最近ワニ3匹が確認された。

同紙は冗談めかして「全員が集中し、パスを無駄にすべきではないという早期の警告だ」と付け加えた。

さらに「野生生物が敬意を喚起する存在なら、政治的な近隣関係も同様だ。 私たちはドナルド・トランプ氏の有名な別荘「マララゴ」のすぐ近くにいる。その結果、ハリウッド映画並みの警備体制が敷かれ、厳重な警備員やサングラスをかけた連邦捜査官たちが、空を飛ぶ鳥さえも不審な目で見つめている」。

同紙は、ポルトガル代表のスター選手への注目度についても言及した。 「すでに人だかりができ始めている。さまざまな国籍のファン、サッカーシャツを着た地元の人々、南米からの移住者、休暇中のヨーロッパ人たちがフェンスの周りをうろつき、『クリスティアーノ・ロナウドはいつ来るの？』と口々に尋ねている。」

ポルトガルは来週水曜、コンゴ民主共和国との試合でワールドカップの幕を開ける。同グループにはコロンビアとウズベキスタンもいる。