ノルウェーのスター、アーリング・ハーランドが代表チームメイトと共にスタンレー・カップ決勝を観戦。

木曜日のNHLプレーオフ第5戦、カロライナ・ハリケーンズ対ベガス・ゴールデンナイツ戦で、ノルウェー代表団はハリケーンズを熱く応援した。

マンチェスター・シティのフォワードである 16日のイラク戦でW杯初出場を控える中、ローリーのレノボ・センターで高揚した様子を見せた。スクリーンに映し出されると、頭上にスカーフを掲げ、観客と熱く交流した。

スタジアムにはグレーのTシャツで現れたが、やがてカメラは白と赤のハリケーンズユニフォームに身を包み、背番号9を誇らしげに示す彼の姿を捉えた。これは彼がクラブでも代表でも着用する象徴的な番号だ。

20年ぶりの優勝を狙うハリケーンズは4－2で勝利し、シリーズを3勝2敗とした。

ノルウェー代表は1998年以来のW杯、ユーロ2000以来のメジャー大会出場を決めたばかり。

試合前から代表チームは大きな注目を集めた。英国の著名写真家デビッド・ヤロによる写真撮影では、選手たちがバイキングの衣装やキャリア初期のクラブユニフォームを着用し、チームへの忠誠を示した。

ノルウェー代表は大会中、合宿地をグリーンスボロ（ノースカロライナ州）に置いている。ここはホッケーチームの拠点ローリーから約80マイルと至近距離だ。 この大会は、ノルウェー代表がカナダを延長戦で破り世界選手権銅メダルを獲得してからわずか2週間で注目を集めた。

ノルウェーの初戦はボストンで「ライディーンの黒人」と対戦。その後ニュージャージーで6月23日にセネガル、再びボストンで6月26日にフランスと戦い、グループステージを締める。