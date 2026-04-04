ハランド、リヴァプール戦でハットトリックを達成した後、自らを批判：「非常に不安定だった」

マンチェスター・シティのノルウェー人FW、エルリング・ハーランドは、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝で、チームがリヴァプールに4-0で勝利したことを称賛した。

ハーランドは「TNTスポーツ」の取材に対し、「ハットトリック？ 素晴らしいことだ。前半は少し苦戦したが、30分を過ぎてもプレッシャーをかけ続けた。本当に素晴らしい。またウェンブリーへ行くことになるが、これは重要なことだ。 30分から60分までの間は、今シーズンでも最高のプレーの一つだった」

さらに彼はこう付け加えた。「シティでハットトリックを決めてから長い時間が経った。だから、またやる時が来たんだ！特別なことだから、本当に嬉しいよ」。

今シーズンについて、ハーランドは次のようにコメントした。「非常に波があった。それは十分とは言えない。今はチャンピオンズリーグに出場していないため、長い1週間が待っている。これも十分とは言えないが、次の試合でチェルシーと対戦しなければならない」。

さらに彼は続けた。「アントワン・セミニョには、あのクロスを送り続けてほしいと頼むつもりだ。彼は新加入の選手で、馴染むには少し時間がかかるが、彼のクロスは素晴らしかったし、ニコ・オライリーのクロスも驚異的だった」。

FAカップ優勝について、ノルウェー人スターは次のように語った。「僕はFAカップの決勝に出場したことがあるし、今度はウェンブリーへ向かう。このクラブは最高峰の舞台でタイトルを勝ち取らなければならない」。



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