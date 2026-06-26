フランスとの大一番を前に、ノルウェー代表のストール・ソルバック監督が驚きの采配。 2026年W杯グループステージ第3戦を前に、スタメンの大幅変更を決断。これはリスクを伴う采配で、チームを歴史的な一戦へ突き動かす。首位を狙うキリアン・エムバペ率いるフランス代表との激突が避けられない。

サッカー統計サイト「オプタ」によると、ノルウェーは同一大会で先発を10人以上入れ替えた4チーム目となった。

ノルウェー代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：エイゲル・シルヴィク。

DF：レオ・オステガード、フレデリック・アンドレ・ビョルカン、ヘンリック・ヴァルシュナー。

MF：パトリック・ベルグ、フレデリク・オルセンズ、クリスティアン・トルストヴェット、テッロ・アスガルド。

FW：アンドレアス・シールドロップ、ユルゲン・ストランド・ラーセン、オスカー・ポップ。

ストール・ソルバッケン監督は、マンチェスター・シティのFWハーランドを先発から外し、周囲を驚かせた。

この大胆な采配でノルウェーは、同一大会で先発を10人以上入れ替えた4チーム目の代表となった。

この記録でノルウェーは強豪国が並ぶ限定クラブの一員となった。 その先駆けは2006年W杯でサウジアラビア戦に11人交代したスペインで、 2018年大会ではベルギーが日本戦で10人、2022年大会ではブラジルが韓国戦で10人を入れ替えた。

この大胆な采配は、グループリーグ最終戦でフランスと対戦し、予選突破を争う重要な一戦を前にしての決断だった。大規模な選手交代は、ベンチ陣への強い信頼か、キリアン・エムバペ擁するフランスの中盤に対抗するための戦術的布石を示している。