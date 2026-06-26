ハメス・ロドリゲスのように…サラーはワールドカップのイラン戦で稀に見る偉業を達成できるか？

エジプト代表主将モハメド・サラーは、2026年W杯グループステージ最終戦のイラン戦で、大会史上稀有な記録達成へ向け活躍を目指す。

サラーは明日土曜、シアトルで行われるグループ7最終節でエジプト代表を率いる。

現在エジプト代表は勝ち点4で首位。イラン、ベルギーに2点差をつけており、初のベスト16進出が濃厚だ。

統計サイト「OPTA」によると、サラーが得点またはアシストを記録すれば、2014年大会のハメス・ロドリゲス以来、大会初出場から5試合連続で得点に関与した初の選手となる。

2018年大会では2試合に出場し、ロシアとサウジアラビアを相手に1ゴールずつ記録。ウルグアイとの初戦は準備不足で欠場した。

今大会でも好調を維持し、ベルギー戦でアシスト、ニュージーランド戦では1得点1アシストを記録した。

サラーはエジプト代表の歴代最多得点者（3ゴール）で、アシストも2つ記録している。

関連記事：

マルムシュ外れ…イラン戦のエジプト予想スタメン4変更

一方、ロドリゲスは2014年大会の注目選手の一人で、大会を通じて目覚ましい活躍を見せた。

グループリーグではギリシャ、コートジボワール、日本の順に得点を挙げ、日本戦では2アシストも記録した。

ノックアウトステージでもウルグアイ戦で2得点、ブラジル戦で1得点を記録した。

大会を通じて6得点2アシストを記録した。