エジプト代表が2026年W杯でベスト16に進出し、歴史に名を刻んだ。アフリカ勢ではカメルーン（1990年）、セネガル（2002年）、ガーナ（2010年）、モロッコ（2022年・2026年）に次ぐ5チーム目。

「ファラオ」の異名を取るエジプト代表は、複数の記録を塗り替えた。最大の見どころは、イマーム・アシュールが92年ぶりとなるノックアウトステージでのエジプト代表初ゴールを決めたこと。これは1934年大会のハンガリー戦でアブドゥル・ラフマン・フーザイが記録して以来の快挙で、同一代表チームによる2ゴール間の最長期間となった。

エジプトはモロッコ（2回）、ガーナ（1回）に続き、PK戦に臨んだアフリカ3カ国目となった。さらに今大会では、モロッコとエジプトがノックアウトステージで勝利し、同一大会で2チームが勝った史上初の快挙を達成した。

モハメド・ハニは2つのオウンゴールを記録し、1966年のイヴァン・ヴォツォフ（ブルガリア）に次いで1大会で複数オウンゴールを決めた2人目の選手となった。これにより大会通算オウンゴール数は13となった。

バルサBのハムザ・アブドゥル・カリームはオーストラリア戦で途中出場。トップチームやリザーブでの出場なくノックアウトステージに立った史上初の選手となった。

ベスト16では、アルゼンチン対カーボベルデの勝者と対戦する。