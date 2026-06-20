エジプトの若手FWハムザ・アブド・アル＝カリーム選手のバルセロナ移籍交渉が法的問題で暗礁に。18歳の彼は2026年W杯開幕で依然としてメディアの注目を集めている。

元アル・アハリのこのFWは、ここ数か月で予想外の展開を経験した。 2026年初頭に所属するアル・アハリを説得し、バルセロナへレンタル移籍。すぐにユースチームに適応し、得点を重ねた。その成長がエジプト代表への道を切り開き、本大会でデビューしている。

スペイン紙「スポルト」によると、アル・アハリはエジプトサッカー連盟に正式に苦情を申し立てた。この騒動は、W杯という夢を叶えつつある18歳を取り巻く最新展開として、エジプトスポーツ界で物議を醸している。

同紙によると、アル・コム・アル・アハルFCサッカー部門責任者のディア・バハジェット氏は、ハムザ選手がアル・アハリからバルセロナへ移籍した際の移籍金について、スポンサー権と連帯メカニズムに基づきクラブが法的に定められた割合を受け取るよう要求した。同氏は、ハムザ選手が過去に同クラブでプレーしていたと強調した。

バハジェト氏は「登録書類は合法であり、選手と父親の署名・指紋もある」と主張する。

同氏は、バルセロナとアル・アハリが合意した移籍金150万ユーロの一部を受け取る権利があると主張しつつ、選手の本格的なキャリアを損ねるつもりはないと強調した。

彼は「ハムザは私の弟同然だが、クラブの権利を守らなければならない」と語った。

ユースセンターは公式声明で、代表戦に集中できるよう選手への敬意を求め、金銭トラブルの報道を回避するよう訴えた。

ハムザは現在、ペレッティ監督が率いるバルセロナBへの昇格を控えており、近い将来にはフリック監督の下でトップチームとトレーニングする機会も予定されている。着実な成長を示す好材料だ。