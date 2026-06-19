ハムザ・アブドゥル・カリーム流で、バルセロナが新戦力を獲得。

バルセロナは、エクアドルの18歳左ウイング、ホセ・カイセドをリーガ・デ・キトからバルセロナ・アスレティックへ期限付き移籍で獲得することで合意した。契約には250万ユーロの完全移籍オプションが付く。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、両者は口頭で合意に達した。レンタル期間は2026-2027シーズン終了までで、活躍次第で完全移籍に切り替えることができる。

183cmのカイセドはプロ経験が少なく、エクアドル1部で7試合しか出場していないが、 5月26日には、ティアゴ・ノネス監督率いるチームがコパ・リベルタドーレスでオルウェイス・レディ（ボリビア）を3-2で破り、カイスيدオも同大会デビューを飾った。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、彼はバルセロナ・アスレティックで同胞のジュリアーノ・ペレッティ監督の指導を受け、トップチーム定着へ成長と経験を積む。

この契約は、将来性のある若手を買い取りオプション付きでレンタルするバルセロナの新戦略の一環だ。同方針は、エジプト人FWハムザ・アブド・アル＝カリームでも成功している。

ハムザは昨年1月にアル・アハリからレンタル加入し、活躍が評価されて150万ユーロ＋インセンティブで完全移籍した。

ハムザは先日のベルギー戦でエジプト代表デビューし、低コストで才能を発掘・育成するクラブ方針の成功を証明した。

クラブはカイセドにも同じ道を歩ませ、近い将来トップチームで即戦力となることを期待している。バルセロナは左ウイングの補強が急務だからだ。