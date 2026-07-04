エジプト代表は、 2026年W杯でベスト16に進出し、歴史に新たな1ページを刻んだ。これにより、カメルーン（1990年）、セネガル（2002年）、ガーナ（2010年）、モロッコ（2022年・2026年）に続き、W杯ノックアウトステージを突破した5番目のアフリカ代表となった。

「ファラオ」の異名をとるエジプト代表は、いくつかの記録を塗り替えた。最大の見どころは、イマーム・アシュールが92年ぶりとなるノックアウトステージでの代表初ゴールを決めたこと。これは1934年大会のハンガリー戦でアブドゥル・ラフマン・フーザイが記録して以来の快挙で、同一代表チームのゴール間隔としては大会最長となった。

エジプトはモロッコ（2回）、ガーナ（1回）に続き、PK戦を行った3チーム目のアフリカ代表となった。さらに今大会では、モロッコとエジプトが同一大会でノックアウトステージに勝利した史上初の快挙を達成した。

モハメド・ハニは2つのオウンゴールを記録し、1966年のイヴァン・ヴォツォフ（ブルガリア）に次ぐ、1大会で複数オウンゴールを記録した2人目の選手となった。これにより大会通算オウンゴール数は13となった。

バルサBのハムザ・アブドゥル・カリームはオーストラリア戦で途中出場。所属チームで公式戦出場なしのままノックアウトステージに立った史上初の選手となった。

ベスト16では、アルゼンチン対カーボベルデの勝者と対戦する。