ブラジル人指揮官ジュリアーノ・ベレッティは、新シーズンのバルセロナ・アトレティックの攻撃陣を牽引する存在として、エジプト人ストライカーのハムザ・アブドゥルカリムに期待を寄せている。これは、長年の失敗を経てスペイン1部リーグへの昇格を目指す、野心的なプロジェクトの一環だ。

スペイン紙『スポルト』によれば、ベレッティはアブドゥルカリムがワールドカップ出場を通じて得た国際経験に賭けており、経験と層の薄さに悩むチームにおいて、質的な差を生み出すと期待される選手にとって、それが真の出発点になると見ているという。

チーム哲学の抜本的な転換

バルセロナ・アトレティックは、ベレッティの下で補強方針の抜本的な転換を経験している。近年では異例なことに、20歳を超える選手たちがチームに加入したのだ。その中にはイグナシ・クエル、フアン・イバーラ（両者とも22歳）、さらにジョニー・エルナンデスのようなリーグでの経験を持つ若手選手も含まれる。

チームはさらに、エクアドル人サイドバックのホセ・カイセドの加入によって強化される可能性がある。彼はLDUキトでエクアドル1部リーグおよびコパ・リベルタドーレスでの経験を持ち、チームが強く必要としている層の厚みをもたらす。

経験に支えられた若さ

7月20日にトレーニングを開始した26人の選手の平均年齢は18.8歳であり、若手チームとしては典型的な平均だが、ベレッティは若さと経験の均衡を図ろうとしている。リーグの平均水準を上回る質を持つ選手を擁していたにもかかわらず、昨シーズンにチームの昇格を阻んだ問題を綿密に分析した上でのことだ。

チームは来る8月2日にバル・デン・バスで新シーズンに向けたプレシーズンキャンプを開始する予定であり、そこでの布陣は、特にハンジ・フリック率いるトップチームに現有選手の一部が加わった後、ブラジル人指揮官がシーズンを通じて起用できる顔ぶれに近いものになる。

ベレッティは、ハムザ・アブドゥルカリムの国際経験と新加入選手たちが、待望の昇格という目標を達成するためにチームが必要とする強固な基盤を形成すると期待している。