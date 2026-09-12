バルセロナは、若手選手数名の契約を見直す準備を進めている。これは、ハンジ・フリック監督のもとでトップチーム内において重要性を増しているタレントたちの将来を確保することを目的とした動きであり、エジプト代表のハムザ・アブドゥルカリムとの契約を2030年まで延長したことに続くものだ。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナのフロントは、マルク・ベルナル、ジェラール・マルティン、チャビ・エスパルト、ブライアン・ファリニャスの契約について、彼らの新たな役割やチーム内での価値の高まりに見合う形で見直すべく動き始めたという。

同紙によれば、19歳のマルク・ベルナルの代理人とはすでに交渉が始まっている。ベルナルは2029年までバルセロナと契約を結んでおり、現行契約には5億ユーロの違約金条項が含まれている。

またバルセロナは、2028年まで契約が残るジェラール・マルティンについても、数年間の延長を通じて契約の改善を図る意向で、あわせて年俸の引き上げと違約金額の増額も検討している。

クラブの計画には、今季トップチームの構想内で自らの存在を示したチャビ・エスパルトとブライアン・ファリニャスの契約見直しも含まれている。19歳のエスパルトは、依然としてリザーブチームの選手に近い年俸を受け取っているにもかかわらず、チームでより多くの出場機会を得ることに成功した。

一方、20歳のブライアン・ファリニャスについては、フレンキー・デ・ヨングの負傷を受けてフリックがトップチームに残す判断を下し、これによってグループ内での立場が強化された。バルセロナとの契約が2031年まで延長されるとの見方もある。

こうした動きは、いくつかの名前がフリックのもとで有望株からトップチームの構想における影響力ある選手へと変貌を遂げたことを受け、バルセロナが最も注目される若手タレントたちの契約を固めようとする方針の一環として行われている。