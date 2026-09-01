ハムザ・アブドゥルカリム、バルセロナでの初出場後に熱いメッセージを発信

18歳のエジプト人若手フォワード、ハムザ・アブドゥルカリムが、バルセロナのトップチームでのデビューを飾った。ハンジ・フリック監督がラージョ・バジェカーノ戦での出場機会を与えたもので、大きな期待を背に、カタルーニャのクラブでキャリアの新たな一歩を踏み出した。

ハムザは試合後、「TV3」の取材に対し次のように語った。「初めての試合を戦えて本当に嬉しい。将来はもっと多くの成功を収めたい」。そしてカンプ・ノウでバルセロナのファンの前に立てたことへの大きな喜びを表した。

このエジプト人フォワードはこう続けた。「たくさんの人が来ていて、ピッチに出ていくことにとても興奮していた。非常に強烈な感情だった。この経験を何度も何度も味わいたい」。

ハムザはトップチームでの野心についても語り、バルセロナが目標を達成するのを手助けするため、自分の持てるすべてを捧げたいという思いを強調。今後の段階で「できる限りチームを助け、すべてのタイトルを勝ち取りたい」と願っていると述べた。

このエジプト人フォワードは、攻撃陣の同僚であるブラジル人のラフィーニャとスペイン人のラミン・ヤマルを称賛し、両者がピッチ内外で見せるものへの称賛を口にした。

ラフィーニャについてはこう語った。「素晴らしい人物だ。彼がピッチのどこにいても常に全力を尽くしていることは、皆が知っている」。一方でラミン・ヤマルについては「足元に魅惑的な才能を持つ」選手だと評し、チームとファンのためにプレーしていると指摘した。

ハムザはプレシーズンの準備期間中から注目を集めており、際立ったパフォーマンスを見せてバルセロナの得点源の一人として頭角を現していた。そして最終的に、公式戦でトップチームに出場するという、待ち望んでいた報酬を手にした。