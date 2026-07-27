バルセロナは本日月曜、来る8月3日まで続くトレーニングキャンプを行うため、イングランド代表サッカーの本拠地であるセント・ジョージズ・パークへ向けてイギリスへ発つ。ドイツ人監督ハンジ・フリックの指揮のもと、カタルーニャのクラブが新シーズン2026/27に向けた準備の第2段階に入るもので、キャプテンのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、オランダ人MFフレンキー・デ・ヨング、そしてエジプトの若手ハムザ・アブドゥルカリムらの合流が注目される。

出発前にフリックが発表した公式リストによると、オランダのアヤックスへの移籍問題が決着していないテア・シュテーゲンがトレーニングキャンプに合流し、膝の負傷を抱えるデ・ヨングも帯同する。

また、先週に獲得が発表されたカリム・アデイェミも、先週金曜の朝にバルセロナで最初のトレーニングをこなしたうえでチームに合流した。一方、ブラジル人のラフィーニャは来る水曜にトレーニングキャンプに合流する見込みだ。

トップチームでシーズン準備期間を開始したすべての若手有望株（筆頭はエジプトのハムザ・アブドゥルカリム）には、フリックの指揮のもとでトレーニングを継続する機会が与えられる見通しで、ドイツ人監督は最初の登録外に関する判断を数日間先送りせざるを得ない。

ワールドカップ組は8月中旬まで不在

キャンプには、ワールドカップを制したスペイン代表の選手たち（フアン・ガルシア、クバルシ、エリック・ガルシア、ガビ、ペドリ、オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル）、そして準決勝進出のジュール・クンデ（フランス）、アンソニー・ゴードン（イングランド）が不在となる。彼らには8月中旬まで、すなわち公式戦開幕の約10日前まで休養が認められた。一方、この世界大会に出場した残りの選手たちは、休養期間終了後に来シーズンへの準備を開始する。

イングランドで親善試合2試合

来る金曜のバルセロナ対バーミンガム・シティ戦に加え、カタルーニャのクラブはイングランドでのトレーニングキャンプ中にもう1試合の親善試合を行う予定だ。来る8月3日月曜、イングランド1部リーグのクラブの一つであるプレストン・ノースエンドと対戦し、その後バルセロナへ帰還する。

バルセロナは先週、フアン・ガンペール・スポーツシティで2週間にわたる集中トレーニングを終え、その締めくくりとして親善試合でCEエウロパに4-1で勝利した。その後、国内および大陸のタイトル奪還という大きな野心を抱く新シーズンの開幕に向け、イングランドでの準備第2段階へと移った。

イングランドへ帯同するリストには次の選手が含まれる。テア・シュテーゲン、シュチェスニー、ヤクビシュヴィリ、イニャキ・ロドリゲス、アラウホ、エクトル・フォルト、バルデ、クルティス、チャビ・エスパルト、クリステンセン、ジェラール・マルティン、ジョフレ、ベスケル、デ・ヨング、マルク・カサド、トミ、ブライアン・ファリニャス、ラミン・ディアラ、ベルナル、フェルミン、オリアン・ゴリン、ゲイエ、アデイェミ、ハムザ・アブドゥルカリム、オスカル・ジェスタウ、アレハンドロ・フェルナンデス、ロニー、イリア・トゥンカラ、アレックス・ゴンサレス、そしてシモン・クライファート。