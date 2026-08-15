ハムザ・アブドゥルカリムの状況は？ バルセロナの2選手、アル・アハリ戦を前にバーゼルとの親善試合を欠場

バルセロナは明日日曜日、新シーズンに向けた準備の一環として、バーゼルの街でスイス代表を相手に新たな親善試合を戦う。この一戦では、各国代表としてワールドカップに出場した複数のインターナショナルの選手たちが、今週チームの練習に合流したことを受け、復帰を果たすことになる。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナのハンジ・フリック監督は、この試合に向けて複数のインターナショナルの選手を招集することを決めた。ただし中盤のペドリとガビの2人は除外されている。招集リストにはラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、ジョアン・ガルシア、エリック・ガルシア、パウ・クバルシ、ジョルディ、ジュール・クンデが名を連ねており、これらの選手たちはバーゼルとの親善試合で出場機会を得ることになる。

バルセロナはすでにスイスへと発ち、明日予定されている試合に備えている。これはシーズン開幕前にチームを仕上げるためフリックが組んだ準備プログラムの一環であり、国際大会から戻ってきた選手たちには試合感を段階的に取り戻す機会が与えられる。

バーゼルへ向かうチームのリストには複数の若手選手も加わった。その筆頭がBチームのゴールキーパー、エデル・アレルで、彼はアーロン・ヤコビシビリの不在を補うため本日トップチームの練習に参加した。ヤコビシビリのアルメリアへの移籍交渉は難航が続いている。

さらにフリックは、チームのリストを揃えるため別の若手有望株たちも招集した。アルバロ・コルテス、チャビ・エスパルト、ジョルディ・ビスケル、ブライアン・ファリニャス、オリアン・グリン、ジェシー・ビセウォ、そしてエジプト人のハムザ・アブドゥルカリムとイブリマ・トゥンカラである。

スイスとの一戦はフリックにとって特別な意味を持つ。インターナショナルの選手たちのコンディションを確かめる機会であると同時に、新シーズンの開幕に向けてコーチングスタッフの目に留まり、トップチームの構想に食い込む場所を確保しようとする若手有望株たちを試す場でもあるからだ。