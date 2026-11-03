エジプト人FWハムザ・アブデルカリムが、バルセロナで特別な一日を過ごしている。火曜日に行われるアストン・ビラ戦に向け、このカタルーニャのクラブの異なる2チームの構想に名を連ねることになったためだ。2つのヨーロッパの大会で、彼はUEFAユースリーグにおいてユースチーム「フベニールA」でのプレーに備えると同時に、UEFAチャンピオンズリーグに臨むトップチームの登録メンバーにも含まれている。

スペイン紙「スポルト」は、ハムザ・アブデルカリムが月曜日、トップチームの最後のトレーニングでドイツ人指揮官ハンジ・フリックの指導のもとで練習を行い、アストン・ビラ戦に備えたうえで、試合の登録メンバーに名前が発表されたと報じた。

同時に、このエジプト人FWは、イングランド勢との来たる一戦に向けて「フベニールA」の戦力を強化するため、ポル・プラナスから招集を受けていた。

この状況が特別な性格を帯びるのは、2008年生まれのハムザが、これまでにバルセロナ・アトレティックでの出場に加え、トップチームでの出場も経験しているという点を踏まえてのことだ。彼は2026年2月にこのカタルーニャのクラブに加入した。

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彼はすでに8月31日のラージョ・バジェカーノ戦でフリックの指揮のもと公式戦デビューを果たしており、その後10月にはBチームでの初出場も記録した。

ユースチームはUEFAユースリーグの一戦として、午後4時にヨハン・クライフ・スタジアムでアストン・ビラと対戦する。一方、トップチームはUEFAチャンピオンズリーグの一戦として、午後9時にスポティファイ・カンプ・ノウでイングランド勢を迎える。こうしてハムザは、同じ日に2チームの構想に入るという、クラブ内でも稀有な状況の中心人物となる。

2試合はともにバルセロナにとって大きな重要性を持つ。トップチームはUEFAチャンピオンズリーグで勝ち点6を獲得して8位につけており、対するアストン・ビラは勝ち点9で2位。イングランド勢は最初の3試合すべてで勝利を収めている。

UEFAユースリーグに目を向けると、「フベニールA」は勝ち点4で20位、アストン・ビラは勝ち点3で26位につけている。そのため、この一戦は次のステージへの進出争いにおいて大きな重要性を持ち、エジプト人FWの起用はポル・プラナス率いるチームの目標にとって重要な補強となる。