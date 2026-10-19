バルセロナは、パリ・サンジェルマンとの一戦を前に大きな打撃を受けた。ジュール・クンデとエリック・ガルシアが、UEFAチャンピオンズリーグでの両チームによる注目の対戦に向けたフランスの首都への遠征メンバーから外れることが確定したためで、守備陣は複数の痛い離脱に苦しんでいる。

スペイン紙『マルカ』によると、バルセロナのハンジ・フリック監督は、ルイス・エンリケ率いるパリのチームとの一戦でこの2人を起用することができない。クンデは膝の捻挫を抱えており、エリック・ガルシアは約1カ月の離脱となる負傷を負ったという。

クンデの名前はパリへ向かうチームの暫定リストに記載されていたが、その後この試合に間に合わないことが確定した。エリック・ガルシアの離脱に加え、アンドレアス・クリステンセンとロニーの欠場も続いており、フリックが利用できる守備のオプションをやりくりする作業はさらに難しくなっている。

守備陣の危機の中、バルセロナがパリへ

バルセロナは月曜日の朝にパリへ移動し、午後にトレーニングセッションを行う予定で、カタルーニャのクラブにとってチャンピオンズリーグでの重要な試験となる一戦に備える。

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これは、バルセロナの一行がセビージャからの帰路で困難に直面したあとのことだ。嵐によってチームの到着が遅れ、選手たちが回復しヨーロッパでの試合に備えるために使える時間が削られた。

ハムザがバルセロナのメンバー入り

バルセロナのメンバーには、エジプト人FWハムザが名を連ねた。トップチームでの出場機会が限られている状況を踏まえ、コーチングスタッフが出場のチャンスを与えることを決め、土曜日にBチームで出場していた。

ハムザはBチームでウティエボ戦に先発し、先制点を決めることに成功。ヨーロッパでの一戦を前に、コーチングスタッフの構想の中で新たなチャンスを得た。

パリ戦に臨むバルセロナのメンバー

GK: ジョアン・ガルシア、ボイチェフ・シュチェスニー、ドミニク・リヴァコヴィッチ

DF: ジョアン・カンセロ、アレハンドロ・バルデ、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、チャビ・エスパルト、カンポス

MF: ブライアン・ファリニャス、ガビ、フレンキー・デ・ヨング、ペドリ、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、マルク・ベルナル、ロドリ

FW: ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ガブリエウ・ジェズス、カリム・アデイェミ、アントニー・ゴードン