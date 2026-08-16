バルセロナの若きエジプト人アタッカー、ハムザ・アブドゥルカリムが新シーズンに向けたプレシーズン期間中も注目を集め続けている。目を引くパフォーマンスを披露し、カタルーニャのチームの構想の中で強く存在感を示しており、クラブは新シーズン開幕を前に新たな攻撃面での解決策を模索している最中だ。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、18歳のハムザがバーゼル戦でプレシーズン期間中屈指の名場面を演出したと報じた。精度の高いクロスからのダイレクトシュートで見事なゴールを決め、プレシーズンの試合で3ゴール目に到達し、与えられたチャンスを生かす能力を示した。

ハムザのこのゴールは単に自身の記録に新たな一つを加えただけではなく、現在のバルセロナが攻撃面の一部の解決策で欠いている、純然たるストライカーとしての特質を際立たせるものとなった。この選手はペナルティーエリア内での優れた嗅覚と、動き出しからダイレクトに攻撃を完結させる能力を示したのだ。

バルセロナは同時に前線を強化する純然たるストライカーを探しているが、ハムザの輝きはハンジ・フリック率いるコーチングスタッフに追加の選択肢を与えている。とりわけこの選手はまだ18歳で、成長と経験を積むための大きな伸びしろを持っているからだ。

バルセロナは時期によっては偽9番（ゼロトップ）の考え方を採用している。これはリオネル・メッシといった名選手とともにクラブに大きな歴史を刻んできた戦術であり、現在チームにはこの役割をこなせる選手が複数いる。しかしハムザの存在は、ペナルティーエリア内で動き回り最後のワンタッチを狙うストライカーという、フリックにとって異なる選択肢を与えている。

バルセロナが5対0で勝利したバーゼル戦での若き選手のパフォーマンスは、プレシーズン期間中の一連の好印象な出場の延長線上にあった。ハムザは攻撃の3分の1のエリアで存在感を示し、成功に終わったものであれ未完に終わったものであれ、自ら繰り返しチャンスを作り出している。

カタルーニャのフロントが移籍市場での選択肢を検討し続けている一方で、ハムザがこうしたパフォーマンスを披露し続けることはフリックの構想の中で存在感を示し、新シーズンの攻撃陣の陣容を定める際にこの選手を無視することを難しくしている。

プレシーズン期間だけでは若い選手がヨーロッパサッカーの最高峰で戦う能力を判断するには不十分だとはいえ、ハムザはこれまでのところ与えられたチャンスを最良の形で生かすことに成功している。そしてバルセロナ内で問われることになるのは、こうだ。「このエジプト人アタッカーこそ、構想になかったサプライズとなるのだろうか」。