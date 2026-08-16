バルセロナの若きエジプト人アタッカー、ハムザ・アブドゥルカリムが、新シーズンに向けたプレシーズン期間中も注目を集め続けている。目を引くパフォーマンスを披露し、カタルーニャのクラブの構想に強く食い込んでいるからだ。クラブが新シーズン開幕前に新たな攻撃面での解決策を模索している折の活躍である。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によれば、18歳のハムザはバーゼル戦でプレシーズン期間中の最も目立つ瞬間の一つを見せた。精度の高いクロスに合わせたダイレクトシュートから見事なゴールを決め、準備試合での得点数を3に伸ばし、得たチャンスを生かす能力を示したのだ。

ハムザのこのゴールは、単に自らの記録に新たな一つを加えただけではなかった。それは、バルセロナが現在の攻撃面の解決策のいくつかで欠いている、純然たるストライカーとしての特質を際立たせるものだった。この選手はペナルティエリア内での優れた嗅覚と、動き出して攻撃をダイレクトに締めくくる能力を見せたのである。

バルセロナは同時に前線を強化するための純然たるストライカーを探しているが、ハムザの輝きはハンジ・フリック率いる首脳陣に追加の選択肢を与える。とりわけ、この選手はまだ18歳であり、成長と経験を積むための大きな余地を有しているからだ。

バルセロナは時期によっては偽ストライカーという発想に依拠しており、これはリオネル・メッシといった名前とともにクラブに大きな歴史を築いてきた手法だ。現在もチームにはこの役割を担える選手が複数いるが、ハムザの存在はフリックに異なる選択肢を与える。それは、ペナルティエリア内で動き回り、最後のワンタッチを狙うストライカーである。

バルセロナが5対0の完勝で決着させたバーゼル戦での若き選手のパフォーマンスは、プレシーズン期間中のポジティブな出場の連続の延長線上にあった。ハムザは攻撃の3分の1のエリアに顔を出す存在となり、成功に終わった試みであれ未完に終わったものであれ、自らに幾度もチャンスを作り出している。

カタルーニャのフロントが移籍市場での選択肢を検討し続けている一方で、ハムザがこうしたパフォーマンスを示し続けることは、フリックの構想に自らを食い込ませ、新シーズンの攻撃陣の顔ぶれを定める際にこの選手を無視することを難しくしている。

プレシーズン期間だけでは若い選手がヨーロッパサッカーの最高峰で競い合う能力を判断するのに十分ではないとはいえ、ハムザはこれまでのところ与えられたチャンスを最良の形で生かすことに成功している。そしてバルセロナ内部で提起される問いはこうだ。「このエジプト人アタッカーは、想定になかったサプライズとなるのか」。