アーセナルのヒーロー、カイ・ハフェルツは、決勝ゴールを決めた後、大きな喜びを露わにし、ロンドンのチームが重要な結果を残したものの、まだ戦いは終わっていないと強調した。

アーセナルは火曜日の夜、ジョゼ・アルヴァラディ・スタジアムで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、ホームのスポルティング・リスボンを1-0で下し、貴重な勝利を収めた。これはハフェルツがアディショナルタイム2分に決めたゴールによるものだった。

決勝ゴールとガブリエル・マルティネリのアシストについて、ハフェルツはAmazon Primeのインタビューで次のように語った。「終盤にゴールを決めるのは、特にホームのファンの前でなら、いつだって素晴らしい気分だ。必要な結果を出せたが、来週もまだやるべきことは山積みだ」。

また、マルティネリの決定的なパスについて触れ、「素晴らしいプレーだった。この若者は並外れた才能を持っている。フォワードや攻撃的ミッドフィールダーとして、常にこうした瞬間を待ち望んでいるものだ。彼は完璧にそれを演出してくれた。だから、称賛はマルティネリに贈られるべきだ」と付け加えた。

試合の展開について、ドイツ人スターは次のように説明した。「オープンな試合だったが、大部分の時間帯で我々がうまくコントロールしていたと思う。サッカーはこうした瞬間で決まるものだ。全体的に見て、非常に良い試合ができたし、自分たちを誇りに思う。今は休息を取り、土曜日に再び戻ってくる」。

最近の不振を乗り越えたことについて、ハフェルツは次のように語った。「確かに、直近の2試合で敗れていたため、我々にとって大きな転換点となった。今日はその流れを変えたいと願っていたが、それを成し遂げることができた。 我々はチームとして結束しており、今シーズンまだ多くのことを成し遂げられる。残り7週間、主要なタイトルを獲得できる可能性があり、そのために戦っていく」。

ハフェルツは最後に、チームのゴールキーパーであるデビッド・ラヤを絶賛し、次のように締めくくった。 「彼は信じられないほど素晴らしい。サッカー界ではまだ過小評価されていると思うが、私にとっては、過去2シーズンで世界最高のゴールキーパーだ。彼は素晴らしい。何度もチームを救ってくれたし、彼がチームにいてくれることを本当に嬉しく思っている」