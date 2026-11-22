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バルセロナのキャプテンを務めるハフィーニャが、ビジャレアル戦でチームの2点目に大きく関与した。カタルーニャのクラブが劇的な逆転勝利を収めたこの一戦で、ブラジル人スターは攻撃の起点として並外れた働きを見せた。得点者やアシスト者のリストに名前は載らなかったものの、その貢献は見逃せないものだった。

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バルセロナは現地時間日曜日、カンプ・ノウでビジャレアルと対戦し、2点のビハインドをはね返して3-2で逆転勝利を収めた。ホームチームがタジョン・ブキャナンとタニ・オルワセイのゴールで早々にリードを奪ったが、カタルーニャのクラブは後半、ジェラール・マルティンのゴールで反撃を開始。続いてフェルミン・ロペスが同点弾を挙げると、最後はパウ・ナバーロのオウンゴールで逆転劇を完成させた。

バルセロナの2点目はラミン・ヤマルのアシストからフェルミン・ロペスが決めたものだったが、その攻撃の起点にはハフィーニャの重要なプレーがあった。攻撃面の能力だけでなく、闘争心や守備エリアまで戻って味方を助ける姿勢によって、チーム内での大きな存在価値を示したと『マルカ』紙が伝えている。

この場面は、ペドリが中盤でボールを失ったことから始まった。ビジャレアルはバルセロナの守備に生じたスペースを突き、素早いカウンターを仕掛けるチャンスを得たが、ハフィーニャがすかさず反応。相手が危険なエリアに到達する前にピンチの芽を摘むべく、全速力で戻る決断を下した。

バルセロナのキャプテンはこの状況に素早く対応し、ビジャレアルの選手数人を抜き去ると、コーナーフラッグ付近でボールを奪い返すことに成功。相手のカウンターを断ち切り、チームに守から攻へ転じる新たなチャンスをもたらした。

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しかし、ハフィーニャの役割はボール奪取だけにとどまらなかった。そのまま前線へと走り続け、バルセロナの素早いカウンターの組み立てに参加。味方へのパスでチームのビジャレアルのペナルティエリアへの前進を助け、最終的にはアシストを記録するラミン・ヤマルへボールを送った。

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ラミン・ヤマルがフェルミン・ロペスへパスを送ると、ロペスは迷うことなくこの好機を生かしてネットを揺らし 、バルセロナの2点目を記録した。チームとしての連動性を映し出すとともに、成功する攻撃は必ずしも最後のタッチやアシストを記録した選手から始まるわけではないことを示すシーンだった。

このプレーは、バルセロナにおいてハフィーニャが担うリーダーとしての役割を改めて浮き彫りにした。ハンジ・フリック監督はシーズン開幕時に彼をキャプテンに指名。ロッカールーム内でいくつかの変化や影響の大きい離脱があった時期に下された決断で、このブラジル人選手はピッチ内外で仲間を率いる責任を担うことになった。

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ハフィーニャがキャプテンマークを託された背景には、ロッカールームでの彼の立ち位置がある。正式にキャプテンマークを手にする以前から、チームメイトたちは彼のチームへの影響力の大きさをよく理解していた。それは、選手たちを鼓舞し、チームのために戦う責任を自ら引き受けてきた数々の場面にも表れている。

このブラジル人選手は今シーズン、フリック監督の信頼に値することを証明してきた。攻撃面で違いを生み出す能力に加え、プレッシング、ボール奪取、最終ラインのサポートで見せる豊富な運動量により、ドイツ人指揮官が最も頼りにする選手の一人となっている。

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ビジャレアル戦の2点目の場面は、そうしたリーダーとしての人柄を明確に体現していた。ハフィーニャは相手のカウンターをただ見送ることも、味方の対応を待つこともせず、長い距離を戻ってボールを奪い返した。そしてさらに走り続け、バルセロナにとって重要なゴールにつながる攻撃に加わったのだ。

脚光を浴びたのはゴールを決めたフェルミン・ロペスとアシストを記録したラミン・ヤマルだったが、攻撃の起点となったハフィーニャのプレーもまた称賛に値する。彼の介入こそが、バルセロナに2点目を奪うチャンスをもたらし、ビジャレアル相手の逆転劇を続ける転機となったのだから。