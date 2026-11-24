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セネガル代表は、スポーツ仲裁裁判所がアフリカネーションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟の決定を取り消し、モロッコからセネガルに大陸王者のタイトルを戻した裁定を、物議を醸す投稿で祝った。

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セネガル代表の「X」公式アカウントは、火曜日にスポーツ仲裁裁判所が最終裁定を下したことを受け、物議を醸す形でこの出来事に反応した。

同アカウントは大陸王者の表彰式の写真を投稿し、2つの星と2つの日付を添えた短いコメントを付けた。日付は2026年1月18日と2026年11月24日である。

それぞれの日付の横には星が1つずつ置かれ、この2つの日付にタイトルを2度獲得したことを示している。1つ目は大会の決勝、2つ目は裁定が下された当日の日付を指している。

なお、アルジェリア人実況アナウンサーのハフィド・デラジは裁定後に皮肉を込めた投稿をしており、 セネガル代表は1つの大会でタイトルを2度獲得した史上初のチームになったと記していた。1度目はピッチの上で、2度目は法廷の場でというわけだ。

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セネガル代表も同じ手法で、自らの戴冠とモロッコがこの争いに敗れたことを祝ったようだ。

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歴史的な裁定

アフリカサッカー史上でも最も物議を醸した騒動の一つに終止符を打つ劇的な展開となった。スポーツ仲裁裁判所はアフリカネーションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟の決定を取り消す裁定を下し、タイトルをセネガルに戻した。セネガルはピッチ上で延長戦の末にモロッコを1-0で下しており、約10カ月に及んだ法的な争いに決着がついた。

スポーツ仲裁裁判所は火曜日、アフリカサッカー連盟の上訴委員会の決定を取り消すと発表した。同委員会は3月17日、セネガル代表が決勝を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

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新たな裁定により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。この試合ではピッチの内外で異例の出来事が相次いだ。

騒動の発端は、スコアレスで迎えた後半の終盤だった。主審がモロッコにPKを与え、この判定がセネガルの選手たちとパプ・ティアウ監督の怒りを買った。

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抗議のため、セネガル代表の選手数人がピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を再開させた。

再開後、モロッコはタイトルを決める絶好の機会を得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカで蹴ったPKはGKエドゥアール・メンディに難なくキャッチされた。

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試合は延長戦に突入し、パプ・ゲイェが決勝点を挙げた。これによりセネガルは史上2度目のタイトルを獲得し、自国での戴冠を待ち望んでいたモロッコのサポーターに衝撃を与えた。

騒動は試合終了の笛では終わらなかった。一部のモロッコ人記者と、選手をロッカールームに戻した判断で批判を浴びたセネガルのパプ・ティアウ監督との間で緊張が高まり、口論も起きた。

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試合後の記者会見は中止となり、同監督は翌日に謝罪した。一方、アフリカサッカー連盟は決勝での一連の出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。

試合の2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会は大会規定第84条に基づき、セネガルが試合を放棄したとみなし、モロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下していた。