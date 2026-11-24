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beINスポーツで実況を務めるアルジェリア人コメンテーターのハフィド・デラジが、モロッコ側の情報源に疑問を投げかけた。モロッコ側は、セネガルサッカー連盟会長とスポーツ仲裁裁判所（CAS）の3人で構成される仲裁パネルの委員の1人との間で電話があったと申し立てている。これは、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる問題で待望の裁定が発表される数時間前のことだ。デラジは、モロッコがこの通話の存在を知っていたこと自体が、通話そのものに劣らず重要な疑問を投げかけていると指摘した。

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デラジの疑問は、フランスの『RMC Sport』の報道を受けたものだ。同メディアによると、モロッコ王立サッカー連盟の法律顧問がスポーツ仲裁裁判所に正式な書簡を提出し、ここ数時間のうちに起きたとされる出来事を報告した。モロッコ側の主張では、日曜日にセネガルサッカー連盟のアブドゥラ・ファル会長と、この紛争の裁定を担う仲裁パネル3席のうち1席を占めるドイツ人弁護士との間で電話があったという。

デラジは自身の「ツイッター」で、この情報がどのようにしてモロッコ側に届いたのかという点に注目した。第三者が通話の存在をモロッコ側に伝えたのか、事件の関係者周辺からの漏洩なのか、それともモロッコ連盟が別の情報源から入手したのか、と問いかけている。

デラジは、独立性、秘匿性、中立性が保たれているはずの仲裁パネルが審理している案件である以上、こうした疑問は正当なものだとの見解を示した。

この件は、疑惑の性質とそのタイミングから、とりわけ微妙な問題となっている。セネガル連盟会長と仲裁人の1人との間に接触があったと主張されただけでは違反が立証されたことにはならず、また裁定の発表前にこうした疑惑を持ち出したからといって、その真偽を検証する必要がなくなるわけでもない。

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一方、『RMC Sport』はセネガル連盟首脳に近い関係者の話として、アブドゥラ・ファルとドイツ人弁護士との間に通話は一切なかったと否定していると伝えており、通話の事実をめぐって両者の主張は食い違っている。

デラジは、最も重要な問題は通話が実際にあったのか、あるいはそこで何が話されたのかを知ることにとどまらず、誰がこの情報をモロッコ側に伝えたのか、そしてどのような経路で届いたのかを明らかにすることにまで及ぶと指摘した。