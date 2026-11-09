アルジェリア人スポーツ実況者のハフィズ・デラジ氏は、エジプト代表監督からのハッサム・ハッサンの解任と、この間に監督を取り巻いてきた一連の騒動とを関連づけ、代表のスター選手であるモハメド・サラーとの衝突が、彼の退任を早めた要因の一つだった可能性があると指摘した。

デラジ氏は、「X」の公式アカウントへの投稿で、ハッサム・ハッサンは「ハッサム・ハッサン自身によって失脚させられた」と述べ、同監督が戦術面、メディア面、そして個人的な騒動の積み重ねの代償を払ったと説明した。加えて、代表で最も重要な選手との衝突も挙げ、それは公然たる争いへと発展させる必要はなかったとの見方を示した。

このアルジェリア人実況者はさらに、モハメド・サラーとの対立はこれほどまでにエスカレートさせる必要はなかったと付け加えた。これは、代表の主将と監督との間に生じ、ここ最近の代表の雰囲気に影を落とした対立を指している。

デラジ氏のコメントは、エジプトサッカー協会が土曜夜に、理事会での一連の会合を経て、ハッサム・ハッサンおよびそのコーチングスタッフと運営スタッフの任務を終了すると発表したことを受けたものだ。協会は、この決定が直近の状況と出来事、そしてそれらが代表の良好なイメージに及ぼした悪影響の検討に基づくものだと強調した。

同じ流れの中で、サッカー協会は、セラミカ・クレオパトラの現監督であるアリ・マヘルに、次の段階における代表の監督職を委ねることを決定し、補佐するコーチングスタッフの構成についての構想を提出するよう求めた。

ハッサム・ハッサンとモハメド・サラーの関係は、立場や発言の食い違いの中でこの間に緊張が高まっており、この騒動はエジプト代表の監督退任と時を同じくして、ファンや関係者の間で広範な論争の的へと発展していた。