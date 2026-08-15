アルジェリア出身のスポーツ解説者ハフィズ・ドラジは、リバプールの元スター、エジプト代表のモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことを批判し、選手はより高いレベルでキャリアを続けることができ、ヨーロッパでの数年間で築き上げた地位を踏まえれば、自身の技術的な野心をより満たせるクラブを選ぶことができたはずだと指摘した。

ドラジは、サラーのトラブゾンスポルでのデビュー後、「フェイスブック」でのコメントで「もったいない」と述べ、このエジプトのスターはより高い競争レベルであと数年続けることができたはずだと付け加え、ガラタサライやフェネルバフチェといった規模のトルコのクラブへの移籍であれば、より激しい競争、より大きなプレッシャー、そしてより明確なヨーロッパでの存在感を彼に与えていただろうと考えを示した。

アルジェリアの解説者は、トラブゾンスポルという選択は、金銭的価値やファンの多さという点があるとはいえ、彼の見解では、サラーがリバプールでのキャリアを通じて確立し、世界サッカーの傑出したスターの一人に位置づけた地位とは技術的な面で釣り合わないと見なした。

ドラジの発言は、今シーズンのトルコリーグにおけるトラブゾンスポルの初戦、カスンパシャ戦の後に出されたもので、この試合は1-1の引き分けに終わり、サラーは59分にピッチに入り、新チームのユニフォームで初めて出場した。

ドラジは移籍の決断に対して批判を向けたものの、サラーはその輝きを失っていないと強調しつつ、このエジプトのスターはキャリアの次の段階でより大きな技術的挑戦を与える別の選択をすることができたはずだと見なした。

サラーのトラブゾンスポルへの移籍は、リバプールでの充実した数年間を経てこの選手が持つ大きな価値を背景に、幅広い関心を呼び起こしており、そのキャリアにおける新たな一歩ごとに、ファンや評論家、スポーツ解説者の間で注目と議論の的となっている。