スポーツ解説者であるアルジェリア人のハフィズ・ドラジは、リヴァプールの元スター、エジプト人のモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことを批判し、選手はキャリアを最高峰で続けることができ、ヨーロッパのピッチで過ごした年月に築き上げた地位を踏まえれば、彼の技術的な野心をより満たせるクラブを選ぶこともできたはずだと指摘した。

ドラジは、サラーのトラブゾンスポルでのデビュー後に「フェイスブック」に寄せたコメントで「なんとももったいない」と述べ、このエジプトのスターは最高レベルの競争の場で、あと数年は続けることができたはずだとし、ガラタサライやフェネルバフチェといった規模のトルコのクラブへ移籍していれば、より強い競争と大きなプレッシャー、そしてより明確なヨーロッパでの存在感を得られただろうと指摘した。

このアルジェリア人解説者は、トラブゾンスポルという選択は、金銭面やファンの面での価値を伴うものではあるものの、彼の見解では、サラーがリヴァプールでのキャリアを通じて確立し、世界サッカーの最も傑出したスターの一人に押し上げた地位とは、技術的な面で釣り合わないと見ている。

ドラジの発言は、トラブゾンスポルの今季トルコリーグ開幕戦、カスムパシャ戦の後に出たもので、この試合は1-1の引き分けに終わり、サラーは59分にピッチへ入って新チームのユニフォームで初めて出場した。

ドラジは移籍の決断に対して批判を向けたものの、このアルジェリア人解説者は、サラーがその輝きを失ったわけではないと強調しつつ、このエジプトのスターは今後のキャリアの段階で、より大きな技術的挑戦を得られる別の選択をすることもできたはずだと見ていると述べた。

サラーのトラブゾンスポルへの移籍は、リヴァプールでの充実した年月を経て彼が体現する大きな価値を背景に、幅広い関心を呼び起こしており、彼のキャリアにおける新たな一歩の一つ一つが、ファンや批評家、スポーツ解説者の間で注目と議論の的となっている。