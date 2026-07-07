ハフィズ・ドラジが熱烈なメッセージでフサム・ハサンを称えた。

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、占領下で苦しむパレスチナの人々への連帯を表明し、米国・カナダ・メキシコで開催中のサッカーW杯ベスト16を前に、世界へ強いメッセージを送った。

「beIN Sports」のアルジェリア人解説者ハフィズ・ドラジ氏は、この発言を称賛した。 「パレスチナとそこに住む人々の苦難についてエジプト代表監督が語った言葉は、彼自身の功績であり、パレスチナ問題を一日も忘れなかったエジプト国民の功績でもある。それは、パレスチナの人々が直面する状況に連帯と苦悩を示す機会を決して逃さない、世界中の自由な国民の姿勢と同じだ。ブラボー、キャプテン。」

ハッサン監督は会見で「パレスチナの苦しみに共感できない者は人間ではない。どの国の人でも、ヨーロッパ人でもアメリカ人でもアラブ人でも、皆がパレスチナの現状に心を動かすべきだ」と語った。

さらに彼はこう続けた。「動物が攻撃されたとき、動物愛護団体は守ろうと立ち上がる。それなのに、私たちが家や食料、衣服に恵まれている一方で、屋外で生活するパレスチナの人々を見過ごすことができるのか」。

さらに「同じ人間を放置するのは世界と意思決定者の恥だ」と語り、ガザを無視する国際社会を批判した。

さらに「欧米はガザでミサイルで3～4千人の市民が死んでも沈黙する一方、犬が傷つけられると加害者の裁判を求める」と西側のダブルスタンダードを批判した。

さらに「毎日ガザでロケット弾によって無実の人々が殺害されているのに、なぜ加害者を追及しないのか」と問いかけ、虐殺の責任を問うよう訴えた。

最後にハッサンは「ガザのパレスチナ人は家も屋根も水も食料もない。我々は彼らに命と正義を求める。FIFAが正義を掲げるなら、我々は彼らの『命』を求めなければならない」と結んだ。これはFIFAのスローガンとパレスチナへの沈黙の矛盾を突く言葉だった。

エジプト代表監督は、W杯32強戦でオーストラリアに勝利したことをエジプトとパレスチナ両国民に捧げ、過酷な状況でもエジプト戦を観戦するガザ住民の姿に、苦難の中でも生きることを諦めないパレスチナ人の姿勢を示した。