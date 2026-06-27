アルジェリアのメディア関係者ハフィズ・ドラジ氏は、2026年ワールドカップで八百長疑惑があることを示唆したが、特定の代表チームを名指しはしなかった。

48チームが出場し、各組3位の上位チームも決勝トーナメントに進める新ルールが議論を呼んでいる。

ドラジ氏は自身のFacebookで「第3節を同時刻開催にしても、物議を醸すシナリオは防げない。これ以上は言及しない」と投稿した。

アルジェリア代表は最終節で自力突破が可能で、他国の結果に左右されないとも述べた。

彼は「ワールドカップの運命を他人の足ではなく、自らの手で握ることが最も素晴らしい。アルジェリアはライバルの結果を待つ必要はない。オーストリア戦で勝利か引き分けでベスト16進出を決め、ピッチ上の努力で出場権を勝ち取れる」と語った。

アルジェリア代表は明日未明、グループ10第3節でオーストリア代表と対戦する。両チームは勝ち点3で並んでいるが、得失点差で欧州勢が上回るため、この試合は両者にとって決定的となる。

アルジェリアは2位で突破するには勝利が必要だが、引き分けでも3位通過の可能性が残る。

なおアルジェリアは1982年大会で、西ドイツとオーストリアの結託によりグループリーグ敗退を強いられた「ヒホン・スキャンダル」の被害者でもある。