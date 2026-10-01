オランダ代表は木曜夜、ギリシャ戦で終盤に追いつき、勝ち点1をもぎ取った（2-2）。シャビ・エルナンデス監督率いるチームは、悲惨な前半の末に2-0のビハインドでハーフタイムを迎えた。デンゼル・ダンフリースは自らを厳しく振り返り、ハーフタイムにはロッカールームで怒りがあったことを認めた。

ダンフリースは試合後、NOSから、この試合を終えて何が最も印象に残ったかを問われた。「あんな入り方をしてはいけない、ということだね。もちろん。ドイツ戦でもそれは見たし、今日もそうだった…」セルビアとのアウェー戦（1-2）でも、オランダ代表は前半より後半の方が良い出来だった。

「言うのはすごく簡単なんだ。『こんなことはあってはならない』ってね。前半は十分に集中できていなかったと思う。だらしない入り方なんて絶対にしたくない。でも前半は、いくつかのデュエルに勝てていないのが分かるし、それで相手が試合に入ってきてしまう」

「スペースも消せていなかったから、相手にカウンターを許してしまった。そしてあの2失点。1点目については、もちろん僕にも責任がある…。そうなると本当に厳しくなる。後半は、正しいエネルギーを持ってピッチに出てきたのが分かる。良い後半だった」

その後、ダンフリースは、ハーフタイムのシャビが『怒るタイプの代表監督なのか』と聞かれた。「うん、もちろん。怒りは感じたよ。選手同士の間にも怒りがあった。前半は忘れなければならない、というのは明らかだった。そして後半はもう一度やり直さなければならなかった。だって、僕たちが望んでいた入り方ではなかったから」

「だから、そういう話をしたんだ。そして、そこからひっくり返した自分たちを称え合った。下を向かずに、すぐに切り替えて続けたことをね。それはプロセスの一部だ。」ダンフリースは0-1の場面で、ヘディングの競り合いであっさり競り負け、その結果として大きな代償を払うことになった。

後半には同点弾を決めたかに見えたが、主審マルコ・グイダの議論を呼ぶ判定によって、オフサイドで取り消された。この場面では、DFパナギオティス・レツォスがボールを蹴り出すだけのコントロールをしていたかどうかが争点になっていた。「そこがポイントだったのは、僕にもはっきりしていた」

「彼にも言ったんだ。彼はボールを収めていて、それで新しい局面になっているってね。彼は普通にクリアできたのに、それをしなかった。僕がそれをインターセプトして、ゴールを決めた。僕にとってはオフサイドじゃない。でもまあ、VAR（ダニエレ・キッフィ、編集部注）も最初は取り消さなかったことから、それは分かったと思う」

グイダ主審はオンフィールドレビューのためにモニターへ呼ばれ、そこでオフサイドがあったと判断した。「僕にとってはオフサイドじゃない」と、テッサロニキでの引き分けに一定の満足感を示したダンフリースは語った。「最終的には勝ち点1だけど、これでは十分じゃない」と右利きのDFは締めくくった。







