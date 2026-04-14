インテル・マイアミは公式チャンネルで、ハビエル・マスチェラーノ監督が退任したと発表した。2025年1月初めに就任した41歳のアルゼンチン人は「個人的な理由」で辞任する。

クラブ公式サイトを通じて「個人的な理由によりヘッドコーチを辞任する」と発表した。具体的な理由は明かされていない。

「まず、私を信頼し、支えてくれたクラブとスタッフの皆さんに感謝します。そして何よりも、忘れられない瞬間を共有してくれた選手たちに感謝します。 また、ファンや『ラ・ファミリア』にも感謝したい。彼らがいなければ、これらの成功はなかっただろう。すべての人に心からの抱擁と感謝を送る」と語った。

ホルヘ・マスGMは「ハビエルは永遠にクラブの歴史であり、インテル・マイアミCFファミリーの中で特別な存在であり続ける」と語った。

「彼はMLSカップ制覇やクラブワールドカップでの歴史的躍進をもたらし、キャプテンとして献身と努力を示しました。私たちは彼の決断を尊重し、多大な貢献に感謝しています。 彼の今後と私生活に幸運を祈る。」

地域レベルでは、同チームはCONCACAFチャンピオンズカップで準決勝に進出し、リーグス・カップでは3回目の出場にして2度目の決勝に進出した。

インテル・マイアミは、リオネル・メッシらが所属するチームに新監督が就任すると発表した。当面はギジェルモ・オヨスが指揮を執る。