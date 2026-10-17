ハンブルクから乗り込んだザンクト・パウリは、最初の決定機でアブドゥリー・シーセイ（45＋1分）が先制点を挙げた。ハノーファー96は、元アウクスブルクのブンデスリーガ監督ヴァーグナーの初陣となった1.FCマクデブルク戦での厳しい0-3の敗戦を経て、フセイン・チャクルン（48分）のゴールで少なくとも勝ち点1を手にした。

「間違いなく前進だ。もちろん、まだすべてがうまくいったわけではない。だが、重要だったのは先週の敗戦を受けて反応を示すことだった」と、96のスポーツ部門最高責任者ヨナス・ボルトはSkyに語った。昨季4位のチームで6月から職務に就いているボルトは、「昇格」という言葉には「触れるべきではない」とし、「控えめに構えて、努力を続けたい」と述べた。

これでハノーファーは暫定的に降格圏と勝ち点3差となった。5試合連続で無敗を維持したザンクト・パウリは、昇格プレーオフ圏まで勝ち点4差となっている。

マッシュ湖畔にある、観客でよく埋まったアリーナでは、9分にチャクルンが15メートル強の距離から強烈なシュートを決め、観客はすでに歓声を上げていた。しかし、その前にベンヤミン・カールマンがわずかにオフサイドの位置にいたため、ゴールは取り消された。

タッチライン際のヴァーグナーに身振りを交えて何度も鼓舞されたハノーファーは、その後も勢いを保った。工夫を凝らしたCKから、フリーになったヴィルジル・ギタが3メートルの距離で放ったヘディングはクロスバーを直撃（29分）。今季まだ序盤ながら、ハノーファーのシュートが枠に阻まれて得点を逃したのは、これで8度目だった。

一方、ザンクト・パウリはルイス・オッピーが左サイドから鋭いクロスを送り、ハノーファーのDF陣を振り切ったシーセイの頭に合わせて相手を驚かせた。後半に入るとハノーファーが攻勢を実らせた。今度はチャクルンが数メートルのオフサイドポジションにいたものの、ボールはザンクト・パウリのDFラース・リッツカから渡った。その後、両チームのプレーの強度はますます高まり、ザンクト・パウリが優勢に立った。