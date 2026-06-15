2026年ワールドカップが開幕して1週間も経たないうちに、オウンゴールが最大の話題となっている。

米国、メキシコ、カナダが共催する今大会では、すでに前回大会全体の記録を超えている。

スクワッカ・ネットワークによると、現時点で3ゴールに達したのに対し、カタール大会全体の記録は2ゴールだった。

この数字は、西ドイツで開催された1974年大会と並んでいます。

エジプト代表DFモハメド・ハニは月曜日のベルギー戦（1-1）でオウンゴールを記録した。

これより先、パラグアイのダミアン・ボバディラがアメリカ戦で、スイスのミロ・ムヘムがカタール戦でオウンゴールを記録。カタール戦ではFIFAがブアラム・クキの同点ゴールを認めなかった。

2022年大会ではモロッコのナイフ・アカード（対カナダ）とアルゼンチンのエンツォ・フェルナンデス（対オーストラリア）の2人だけだった。

なお、最多は2018年ロシア大会の12ゴール。1998年フランス大会が5ゴールで2位、1954年、2006年、2014年大会が各4ゴール、1974年大会が3ゴールだった。

1大会1OGだったのは1930、1970、 1930年、1970年、1982年、1994年。一方、オウンゴールが1つもなかった大会は1934年、1950年、1958年、1962年、1990年である。データはスクワッカによる。

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