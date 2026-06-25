ハドリ氏：「モロッコはもはやヨーロッパの代表チームだ。2022年の快挙を再現する可能性もある」

エジプト代表のレジェンドGKエッサム・アル・ハドリーは、2026年W杯でのモロッコ代表の活躍を称え、「アトラスの黒豹」は欧州代表チーム並みの高い技術を持つと語った。

アル・アハリとザマルクでプレーした元GKは、スカイニュース・アラビアの番組『ハジャマ・マルタダ』で「モロッコ代表は強さと選手層の厚さから、アフリカではなくヨーロッパのチームとみなせる」と語った。

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また、グループ最終戦でモロッコがハイチに4－2で勝ったことについて、ハドリー氏は「先制点が重要。最初に3点や4点を取ろうとすると難しい。1点を取れば流れが楽になり、追加点も自然に入る」と語った。

さらに、エジプト代表GKは「今大会でのモロッコのパフォーマンスはファンの期待を高めた」と指摘。「アトラスのライオンズ」には大会を勝ち進む力があり、2022年カタールW杯の4位という快挙を再現できる可能性もあると語った。

なおモロッコ代表は2026年W杯予選グループ3を7ポイントで2位通過。首位ブラジルと同ポイントながら得失点差で32強入りした。