エジプトの伝説的GKエッサム・ハドリーが、アフリカネイションズカップ3連覇（2006、2008、2010年）を果たした「ファラオズ」との思い出を語った。

エジプトのテレビ局「オン・スポーツ」のインタビューで、ハドリーは自身のセーブの一つが、クラブワールドカップでマンチェスター・シティを相手にモロッコ代表でサウジアラビアのアル・ヒラル所属のGKヤシン・ブノが披露した好セーブと似ていると問われた。これに対し、かつてアル・アハリとザマルクでプレーした元GKは次のように語った。 「ブノは兄弟のような存在で、単なる友人ではない。いつも連絡を取り合っている」

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彼は続けた。「23年前、ハジ・ディウフ（元セネガル代表）へのセーブと、クラブワールドカップでのボノのセーブは似ている。 ボノのセーブはペナルティエリア内でのものだったから比較的簡単だったかもしれない。一方、私はハーフウェイラインから突進してきたハジ・ディウフを止めたんだ」

さらに「しかしボノは1度、2度と試みて、ようやくそのセーブを成功させた」と語った。

キャリアで最も難しかったセーブとしては、ハジ・ディウフとの1対1と、アフリカネイションズカップでコートジボワールのディディエ・ドログバを止めた場面を挙げた。