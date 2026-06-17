ハテム・トラブルシ：モロッコは恐怖の壁を破った。ポルトガルの監督は有名選手へのコンプレックスに囚われている。

元アヤックスのチュニジア人スター、ハテム・トラブレスィは、米・メキシコ・カナダ開催の今大会で目立つ接戦について語った。

グループリーグ第1節では、エジプト、カタール、日本、カーボベルデ、コンゴ民主共和国など、事前評価の低かった代表チームが健闘した。

優勝候補に敗れたチームも健闘した。

同氏は水曜日に「beIN SPORTS」のポルトガル対コンゴ民主共和国戦解説で「こうした試合を見る際、我々はモロッコ代表を称賛すべきだ」と語った。

モロッコは2022年W杯で強豪を破り準決勝に進出し、その壁を打ち破った。

トラベルシ氏はさらに「どの代表チームも以前より恐れずに試合に臨んでおり、そのために実力差が縮まっている」と続けた。

「コンゴは序盤こそ警戒していたが、ポルトガルが先制した後も2点目を奪えなかったため、徐々に攻勢を強めて同点に追いついた」と続けた。

1－1の引き分けで2ポイントを失ったことについて、彼は「ロベルト・マルティネス監督は、ポルトガル代表でも以前でも選手起用で問題がある」と指摘した。

「ビッグネームを擁するチームを率いる際、問題が生じる。今日の交代を見ても、彼は選手の名前にばかりこだわっていた」と続けた。

最後にこう結んだ。「アルゼンチンでは10人がメッシのためにプレーしている。マルティネス監督も同様にポルトガルの戦術を進化させ、今日は何も見せられなかったロナウドのために10人がプレーするべきだった」。